Блог Лотоса начало | все темы | rss Роль Аксиом Ха-ха! «ДА» двойным стандартам! Потому что именно так и должно быть. Чем больше наблюдаю за происходящим через Осязание, тем больше смеюсь. Смех рождается сам собой, как ответ на ощущение живой глыбы парадоксов. Ну например, никто не живет согласно декларируемым принципам. Говорится одно, а делается, в конце концов, всё что угодно. Казалось бы, позор лжецам! «Нет» двойным стандартам!«ДА» двойным стандартам! Потому что именно так и должно быть. Принципы декларируются через Интеллект. Они всегда отрывочны. Они не могут быть целостными по своей интеллектуальной природе. Большинство принципов, пусть и из благих намерений, но надуманы. Это означает, что у них нет соответствия происходящему на уровне как минимум Осязания, Зрения и Слуха. Например, «быть честным», «любить других», «стремиться к взаимопониманию». Где все эти принципы при встрече с отъявленными пройдохами, с пьяными футбольными фанатами, с разъяренным начальством? Их нет, потому что природа происходящего требует иного. А жизнь просто переполнена подобными встречами. Если начать серьезную работу с имеющимися принципами, то путем отбрасывания всего лишнего и поверхностного, удастся прийти всего к нескольким Аксиомам, на которых и держится вся Привычная Картина Мира. Из них и вытекают все мотивы для действий. Вот уж где глаза на лоб выкатываются, когда ясно осознаешь, что весь ты — это всего две фразы, одну из которых тебе всё детство говорила мама, а вторую один раз, но жестко, сказал папа. И всё. На основе этих двух фраз выстраивается весь видимый и невидимый мир. Если во фразах заключены опасения, то и мир будет выглядеть опасным. Если заключено стремление доминировать, то и будешь все время ломить напролом до жесточайших тупиков. Другой любопытный момент заключается в том, что Аксиомы могут противоречить друг другу. При формировании маленького человека «с нуля» никто ведь не заботится о структурированности процесса. Всё происходит стихийно. Семья, двор, школа, клуб — каждая Среда продвигает своё. Семья порождает одну Аксиому, а двор — вполне противоречивую другую. Если этого ясно не увидеть, то всю жизнь можно носить в себе разрушительную разнонаправленность устремлений. Аксиомы завязаны на физиологию, на обстоятельства жизни, на конкретный опыт. Поэтому у каждого человека свой набор Аксиом. И поэтому нам, людям, катастрофически невозможно прийти к единству. В ситуации доминирования Интеллекта, каждый обречен, так либо иначе, воевать со всеми остальными. Да чего тут тушеваться? Ведь даже с самыми близкими людьми хоть за что-то, да ведется война. Некоторое временное, фактически иллюзорное единство с другими возможно при поверхностном знакомстве и первоначальном углублении в какую-нибудь локальную тему. Как только дело продвинется дальше, обязательно произойдет раскол. Работа с Аксиомами и выход каждого участника отдельной Среды за пределы доминирующего положения Интеллекта, способно некоторым образом изменить положение дел. Однако человеческий рукотворный мир является настолько всепроникающим, что и тут далее условного единства максимум десятерых людей пока не удается пройти. Если попытаться сформулировать те законы, по которым случается жизнь, то их основу можно было бы выявить из теоретической ситуации попадания случайного человека в пустую комнату. Что он сделает сразу? Растеряется ли? Испугается? Спокойно пойдет вперед, или вдоль стены? Крикнет ли? Как долго сможет ходить? Как быстро устанет? Очевидна связь с Аксиомами? Очевидна. Так что, пора сформулировать те самые законы? Пора. И даже вижу, что могу. Но инструмента нет :))) 08.09.2011 адрес этой страницы | добавить комментарий

темы: интеллект, понятия, термины темы: понимание Всего комментариев: 9



#1 | 09.09.2011 00:54

{когда ясно осознаешь, что весь ты — это…}

… происходящее наблюдение через осязание, то ясно что смеёшся ты потому что щекотно. #2 Гавайская рубашка | 09.09.2011 02:33 #3 Татьяна Шередеко | 09.09.2011 18:01 Лотос! Ого, ты копнул в разные стороны одновременно ))

По крайней мере, в три :) А для чего нужно сформулировать «законы, по которым случается жизнь»? То, что ты описал в последних абзацах, по-моему, диагностичная ситуация. Ну, да, у каждой такой ситуации есть связь с Аксиомами.

А дальше куда?

На индивидуальном уровне обычно так:

1) «мои аксиомы меня держат» — читай, «карма такой», «я так родился», «судьба-судьбина, ничего не поделаешь»

или

2) «надо выбираться из моих аксиом» — читай, «меняться, меняться, срочно меняться» и т.д.

или

3) и — и, то есть и то, и другое одновременно, обычно сводящееся к «осознаю, что аксиомы эти есть, но двигаюсь туда, куда мне хочется двигаться»). На групповом уровне, мне кажется, это просто удивительно красивый узор переплетений индивидуальных Аксиом, безусловно зависящих от актуальной культуры (разных ее сфер — воспитания, науки, искусства.. и ценностей в них) и биосоциальных законов. Лотос: > А для чего нужно сформулировать «законы, по которым случается жизнь»?

Как минимум исследовательский интерес. Но вообще речь идет о выходе на иной уровень. Формулирование подобных законов — это как ощупывание/изучение яичной скорлупы, которой на данный момент ограничен. Понимание ЧТО оно и как себя ведёт, будет выходом за ее пределы. #4 elina | 12.09.2011 22:40

Бойтесь ваших желаний. они могут быть исполнены……

если чего то очень сильно хочется. то непременно получишь….

Даже если это вначале кажется невозможным.

Возможно все…….

теперь я это ТОЧНО знаю…. #5 Лада | 15.09.2011 20:13 Если заключено стремление доминировать, то и будешь все время ломить напролом до жесточайших тупиков.

* так человек устроен

на физич. плане защищает целостность физического тела,

на ментальном — целостность эго #6 Woodash | 17.09.2011 04:11 #7 | 18.09.2011 23:19

формулирование законов — это огораживание скорлупой. да и чем ощупывать — {инструмента нет}. #8 Rusya | 22.05.2012 12:40 Осознавать-это как собирать пазл, не увидев перед этим общую картинку. Собирать элемент за элементом, полагаясь только на внутренние ощущения… и не терять веру, что в итоге соберешь и увидишь Целое. #9 Андрей | 18.04.2015 15:02 Да. Аксимы каждого человека будут отличатся друг от друга, потому как здесь вступает Закон разделения или «подобное всегда притягивает подобное», люди притягиваются друг к другу по подобию, например в одной компании вы будете себя чувстовать комфортно, от другой группы людей хочется уйти подальше. Следовательно близкий человек тот, кто вас понимает близким не обязательно может быть родствеником. мы смотрим на мир со стороны и ничто нас не удивляет и в споры нет желания вступать с тем кто не понимает, так как это могут быть разные миры. Всего комментариев: 9



Нам не дано видеть всю картину сразу.как собирать пазл, не увидев перед этим общую картинку. Собирать элемент за элементом, полагаясь только на внутренние ощущения… и не терять веру, что в итоге соберешь и увидишь Целое. {Формулирование подобных законов — это как ощупывание/изучение яичной скорлупы, которой на данный момент ограничен.}формулирование законов — это огораживание скорлупой. да и чем ощупывать — {инструмента нет}. Одно из самых глубочайших переживаний «законов, по которым случается жизнь» произошло во время просмотра фильма «Океаны»! То что отчасти просвечивало до того момента, наконец открылось во всей красе и полноте. Это был момент когда можно было бы сказать «Теперь всё ясно!» ))) Но, облечь это в сколь нибудь внятные формулировки так до сих пор и не удалось. ) Инструменты есть!!Бойтесь ваших желаний. они могут быть исполнены……если чего то очень сильно хочется. то непременно получишь….Даже если это вначале кажется невозможным.Возможно все…….теперь я это ТОЧНО знаю…. Неплохо! :) {Чем больше наблюдаю за происходящим через Осязание, тем больше смеюсь}{когда ясно осознаешь, что весь ты — это…}… происходящее наблюдение через осязание, то ясно что смеёшся ты потому что щекотно.