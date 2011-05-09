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Момент разотождествления

Рассмотрим подробнее момент разотождествления с Интеллектом, как Органом Восприятия. И первый вопрос: кто, или что разотождествляется? Ответ: одновременно Сознание разотождествляется со старым способом Восприятия, а Интеллект обретает свойство воспринимать по-новому. Происходит это путем образования новых нейронных связей.

Модель с образованием новых нейронных связей является теоретической. Она хорошо вписывается в существующую парадигму знания и соответствует ощущениям, но практической быть не может в силу отсутствия возможности наблюдать и Воспринимать непосредственно процесс образования нейронных связей. На нынешнем этапе ученые для исследования поведения нейронов используют методы, вроде диффузной спектральной томографии, основанной на картировании вероятностной функции плотности диффузии молекул воды в тканях. То есть щупальца Интеллекта погрузились очень глубоко в ткань бытия, однако мы — исследователи и практики — не отрицая научного, идём другим путем. Поэтому просто договариваемся, что некую совокупность происходящего и ощущаемого называем процессом образования новых нейронных связей.

Движения внутри Интеллекта способны порождать новые нейронные связи. Так ситуация «понял! осенило!» приводит именно к этому. В результате целые смутно понимаемые до этого темы, могут предстать в форме кристально доступной ясности.

Нейронные связи ведут себя подобно мышечным клеткам, которые в результате физических нагрузок изменяют свои свойства, в том числе обретают новые. Характер нагрузок имеет важное значение. Можно качать мышцы по системе Вейдера, можно заниматься цигун, можно каждую ночь разгружать вагоны — во всех случаях нагрузка даст разные результаты.

Точно также Интеллект, занятый поиском смысла жизни и Интеллект занятый поиском «чисто бабла» приведет к стимуляции нейронных связей разного вида. При этом поиск смысла жизни приводит к осознаванию Интеллектом собственных границ и это является экстремальной нагрузкой для существующего типа нейронных связей. По ощущениям это, как правило, неприятно. Однако если процесс пошел, то остановить его очень сложно. Можно лишь избегать этого в себе, тайно надеясь, что физическая немощь и смерть наступят раньше. В конце концов под воздействием экстремальной нагрузки происходит вспышка, или вспышки Озарений. Образуются новые нейронные связи, спасающие организм от психического коллапса и разрушения.

Подобные события происходят сейчас не так уж редко, но и не так уж часто, чтобы стать научно исследуемыми. Поскольку количество самых разных индивидуальных вариантов относительно велика, это добавляет к уже существующим «концепциям просветления» новые и новые варианты и вариации.

Новый вид, а точнее виды, нейронных связей не имеют четкого описания. Но самое любопытное и грандиозное состоит в том, что они не имеют четкого соответствия во внешнем предметном мире. То есть под эти связи нужно создавать совсем другой мир, с другим устройством, другими объектами и предметами. А создавать некому. В результате индивидуальный прорыв несет как разотождествление со старой формой, так и новые вызовы. Индивидуальный носитель новых нейронных связей не растворяется в вечности, как следовало бы из легенд, а сталкивается со всем комплексом наработанных за многие годы внешних и внутренних связей, привычек, ходов. Дальше — кто как может. Кто в сибирский лес, кто по гималайские дрова :)

09.05.2011
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темы: интеллект, просветление, свойства, связи

Всего комментариев: 14



#1 DIN  | 09.05.2011 21:38

Я уже писал комментарий в « понятийных связях» с похожими рассуждениями. Для меня разотождествление интеллекта больше интереса представляет в системе человек – космос (или реальность), а не человек -человек.
На мой взгляд, дело в том, что «традиционно» используемые связи иллюстрируют результат действия программы, по обработке базы данных, которая заложена в человеке.
После рождения слова, речь, понятия, термины, законы, аксиомы, и все накопленные человечеством знания заполняют базу данных через органы восприятия.
Все свободные ячейки у всех заполняются полностью. Количество ячеек ограничено и круг замыкается. Теперь вся накопленная информация циркулирует в замкнутом пространстве по заложенной программе, свидетелями чего мы и являемся.
Единственным каналом связи, или органом восприятия частот Вселенной является интеллект. Интеллект способен воспринимать частоты вселенной, строить различные варианты, заменять, вытеснять один информационный блок другим и перестраивать соответствующие связи.
В какой то момент времени человек задумывается над этим (что он часть вселенной), начинается процесс осознания, переоценки накопленной базы. Нейроны не связывают автоматически «старые» и «новые» ячейки памяти. С каждым новым блоком информации происходит «переформатирование» базы. Образуются новые связи.

Думаю, в этом состоит функция интеллекта и моменты разотождествления.

 

#2 пусты  | 10.05.2011 07:57

Облака, плывущие по небу,
Не имеют ни корней, ни дома.
Не имеют их и мысли, проплывающие в уме
..
« »
 

#3 ^-  | 10.05.2011 08:01

Если умом наблюдаешь ум
..
 

#4 Varma  | 10.05.2011 15:56

Привет Лотос

Ты считаешь, это сознание разотождествляется с интеллектом? Тем самым вводишь ещё один термин «Сознание», это вызовет ряд не разрешимых вопросов, таких как — а чем сознание отличается от интеллекта и тд… предлагаю до конца тянуть с сознанием, не вводить его как работающий термин. Разотождествление происходит внутри интеллекта, т.е Интеллект разотождествляется с ложной концепцией, на пример: интеллект верит в то, что он личность. Тем самым ограждает себя от остальных и ввязывается в неиссякаемые проблемы. Разотождествлением здесь будет, распознавание интеллектом, ложности данной концепции и автоматическим освобождением от иллюзии.

 

#5 научно-теоретически  | 11.05.2011 08:50

«вводишь ещё один термин «Сознание», это вызовет ряд не разрешимых вопросов, таких как — а чем сознание отличается от интеллекта и тд»
а что там разрешать.. на сознание надо пальцем показывать. если вопрос стоит о вычленении интеллекта из сознания, покажи на сознание (на себя как бы) пальцем и интеллект окажется как бы вне того куда тыкнул пальцем.
главное так показывать пальцем на сознание, чтобы тебе было и видно и честно
 

#6 научно-теоретически  | 11.05.2011 08:51

«интеллект верит в то, что он личность»
это ТЫ веришь
 

#7 научно-теоретически  | 11.05.2011 11:40

с другой стороны, имхо, странное это желание «перестать быть личностью» у людей, которые личностью никогда и не были. в обычном человеческом смысле. не неустойчивым в неопределенности, но различающем чего он на самом деле хочет, решительно искренним, честным самому себе человеком.
 

#8 corwin  | 12.05.2011 12:21

Спасибо, Лотос.
Почаще пиши, пожалуйста.
 

#9 Frend  | 18.05.2011 16:42

Эх. хорошо написано. Разобраться практически невозможно. Проще надо быть, проще… zone8garden.com
 

#10 Flame  | 24.05.2011 03:50

DIN:Для меня разотождествление интеллекта больше интереса представляет в системе человек – космос (или реальность), а не человек -человек.
А чем Космос(реальность) отличается от человека? Мы познаем «реальность» ТОЛЬКО через себя = мы познаем себя. Мы не Космос познаем, а свое представление о космосе, которое рождается посредством восприятия(и интеллектом=умом в том числе).
 

#11 Читаю  | 03.06.2011 07:45

Кому «невозможно разобраться», читаем Ленский В. В. Навеяно все оттуда.
 

#12 Ринат Сибгатуллин  | 11.06.2011 22:32

Все правильно, что напрягаем, то и развивается. Как оказался на вашем блоге не могу понять. Но поставлю в закладки, буду к вам заходить, мозги поднапрячь. sdelaysam21.ru/
 

#13 yavibral  | 17.06.2011 13:22

Кому «невозможно разобраться», читаем Ленский В. В. Навеяно все оттуда.

Разобраться можно, но трудно довольно. Без базы никак не обойтись, поэтому выбирать не приходится yavibral.ru

 

#14 Kaplya  | 20.07.2011 15:46

Добрый день, Лотос )))
Вот ты написал, что «…Однако если процесс пошел, то остановить его очень сложно. Можно лишь избегать этого в себе, тайно надеясь, что физическая немощь и смерть наступят раньше. В конце концов под воздействием экстремальной нагрузки происходит вспышка, или вспышки Озарений. Образуются новые нейронные связи, спасающие организм от психического коллапса и разрушения.»
…а если ,например, в результате образования нейронных связей произошел психический срыв или ,возможно, не образовались эти нейронные связи и произошел психический срыв.
Возможно ли хотя бы,каким-то образом, вернуться в состояние до этого момента «процесс пошел», если и не продолжать дальше )))), что очень стремно )))? Или этот процесс безвозвратный?
 

Всего комментариев: 14



 
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