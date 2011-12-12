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Исчезновение

Для того, чтобы зародилось понимание Интеллекта как Органа Восприятия, должны случиться определенные переживания. В частности переживания многих страданий, подталкивающих к пониманию ограниченности и конечности Интеллекта. До этого момента кажется, что «Я живу», «Я думаю» и мысль моя не знает границ.

Такой подход порождает лишь устремления одного вида: добавить чуть-чуть к уже имеющемуся. Чуть-чуть удачи, чуть-чуть успеха, чуть-чуть денег, чуть-чуть счастья. «Чуть-чуть» — это у скромного человека, понимающего свои возможности. У прожигателей жизни другая формулировка: «много!»

Но смысл остается тем же: добавить чего-то к тому, что известно. При этом кажется очень важным не отрывать взгляд от тех, у кого это вроде бы уже получилось. Типа, делай как они и у тебя тоже получится. А вот здесь уже нужно радоваться появлению серьезного разочарования своими результатами. Именно это дает шанс увидеть ограниченность имевшихся устремлений и сформулировать принципиально иной Ход — как выйти за пределы известного?

Сама формулировка описывает иной тип сущностного устремления, что позволяет «распаковать» и «высвободить» зажатые узким мышлением собственные таланты и возможности. Вера в мысли пропадает. Отождествленность с мышлением слабнет. Все имевшиеся формулировки вдруг размягчаются. Привычная Картина Мира (ПКМ) начинает изменяться. При этом может сильно «колбасить», а может почти ничего не ощущаться. Особенностям и характеру происходящего на данном этапе и посвящен Блог Лотоса.

Как показывает многолетняя практика, выход за пределы известного содержит свои закономерности, в частности позволяет выходящему «последовательно исчезать». В начале движения ощущается выходящий, а к концу никого нет, включая сам конец. Поскольку собственное становление в мире имело содержание, растянутое в событиях, исчезновение также имеет оное, но характер у него иной.

Понятно ведь?

Тогда вперёд :)

12.12.2011
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темы: действия, концепции, технология внутреннего поиска, развитие

Всего комментариев: 15



#1   | 13.12.2011 00:41

чем происходит «понимание Интеллекта как Органа Восприятия»?
впрочем если «посвящен Блог Лотоса» тому что «может почти ничего не ощущаться» то можно не отвечать. потому что «сформулировать — как выйти за пределы…»…формулирования — это о том же.
 

#2 Аня  | 13.12.2011 02:05

Лотос, а что такое «эго»? Одна из концепций интеллекта?

Лотос: Да, одна из концепций. Причем полезная ее часть гораздо проще и понятней описывается словом «личность». 

#3 Шевченко  | 13.12.2011 11:46

Есть ли вероятность ищущему принять за «выход за пределы известного» свой элементарный «кризис среднего возраста», затяжную депрессуху или что похуже? Каковы критерии различения?
 

#4 rystallus  | 14.12.2011 22:50

Там уже кто-то задал вопрос, я хочу присоединиться, по сути.

Если реально «колбасит», как понять, что это, трансформационный какой-то процесс, или серьёзные психологические проблемы и надо искать специалистов?

Это даже не похоже на обычную депрессию, возникает ощущение какой-то собственной психологической неполноценности чтоль, или что-то такое)

Когда это только начиналось, я думал, что типа это связано с тем, что пора определиться в жизни, поставить мощную цель и т.п. Но чем дальше, тем более я убеждался, что дело тут в чём-то другом, что всё сложней)

Для меня в этом самое тяжёлое заключается в каком-то нежелании действовать, даже не знаю, как это объяснить… Что бы я не начал делать, уже через несколько минут может возникнуть какое-то сильное иррациональное ощущение бессмысленности того, что я делаю, как будто я упускаю что-то важное и занимаюсь вместо этого какой-то чушью.

Короче, время идёт, а жизнь хоть и медленно, но какбы разваливается и я это чувствую, иногда, вдруг, приходит сильное облегчение, вроде кажется, что проясняется, но через несколько дней опять эта неопределённость, я уж даже сам смирился, будь, как будет, вот только не знаю, как окружающим объяснить, скоро они, думаю, начнут замечать, что со мной что-то не то)

 

#5 ness  | 06.01.2012 14:54

Надо умереть. Если ты исчерпал себя как водопроводчик, а хоц стать электриком — умри как водопроводчик.
 

#6 Eva  | 13.01.2012 21:30

Лотос, несмотря на полную хрень с ПКМ, ты сотворил невозможное. Столько сил было брошено на то, чтобы это не случилось! Да, еще каких СИЛ!!
А, благодаря тебе мы ВМЕСТЕ!!!!
С нас крутое элитное бухло!
Выбирай, что хочешь!
За нами — не заржавеет!
 

#7 akisawa  | 26.01.2012 13:20

Вы когда собираетесь исчезнуть?
 

#8 Аня  | 30.01.2012 02:26

Лотос, я недавно почувствствовала границ интеллекта. Вот он есть, есть мысли, крутящиеся в голове как жернова, и это далеко не все, что есть. Но пока нечем ощущать то, что лежит за его пределами.
 

#9 Eva  | 05.02.2012 17:23

Лотос, а как тебе триединый аспект бога в новой формулировке — одна девочка и двое мальчиков?! Я даже и не подозревала, что у меня их два!! Кстати, оба тебе хорошо знакомы. К одному ты меня сам отправил, добавив -"обязательно сходи, потом расскажешь". Че, рассказать, как сходила? На книгу будет!! Может как-нибудь поведаю в откровениях. А, мальчики — классные!!! Вот где оторвемся то по полной!!!! Вот это ТАНТРА!!! А, все что тут у вас — жалкая пародия на неё!!!!
 

#10 Caти  | 04.03.2012 17:46

Интересно возвращаться после исчезновения.
Обретенный сладкий вкус нирваны подождёт.
Он как воздух внутри радужного мыльного пузыря,
исследующего и творящего калейдоскоп цветов
на стыке двух пустот :)
 

#11 Eva  | 13.03.2012 21:03

Сати, твоя нирвана — это зуд. От которого хочется избавиться. Для полевой мыши — и крот прынц. А, нора — просветление…
Попей супрастин — пройдет..
 

#12 ketter333  | 11.04.2012 23:31

Роковой заголовок поста :)
 

#13 Артем  | 23.05.2012 17:27

да это все что описано -- хрень какая-то , бля , набор слов. тантры мантры, сознания, да Вы с ума посходили ересь такую писать
 

#14 dwemask  | 06.06.2012 12:52

Здравствуй РОбоТ.
Я тебя люблю.
Но не тебя, а то, что имею, вот от этой всей матрицы-сансары. Разве это плохо? ;-)
 

#15 Луи Сайфер  | 07.02.2013 16:17

-Мне вот интересно, зачем столько усилий предпринимать, пыжиться — цигунить, медитировать до полной Шуньяты, есть новоз, во всех смыслах, чтоб оказаться обратно, досрочно, в Пралайе?! Хоть одна практика йоги предложила что-нибудь иное?! Да все там будем и так, успокойтесь!! Посмотрите без косоглазия, кто все эти великие учителя, типа того же Патанджали? Кто он там, демон, дракон, нежить какая-то?! А все эти великие сиддхи из свиты Шивы, канибалы и демоны? Вся суть данных наставлений или «уловочного знания» для новичков и стойких идиотов сводится к тому, о чём сейчас говорят,- меньше народу — больше кислороду!!? Нахрена, вы все, каким-то архидемонам, на их Олимпе или Меру, вас им что ли там нехватало?!! Вот вы бараны, ей богу…
 

Всего комментариев: 15



 
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