Блог Лотоса начало | все темы | rss Исчезновение Для того, чтобы зародилось понимание Интеллекта как Органа Восприятия, должны случиться определенные переживания. В частности переживания многих страданий, подталкивающих к пониманию ограниченности и конечности Интеллекта. До этого момента кажется, что «Я живу», «Я думаю» и мысль моя не знает границ. Такой подход порождает лишь устремления одного вида: добавить чуть-чуть к уже имеющемуся. Чуть-чуть удачи, чуть-чуть успеха, чуть-чуть денег, чуть-чуть счастья. «Чуть-чуть» — это у скромного человека, понимающего свои возможности. У прожигателей жизни другая формулировка: «много!» Но смысл остается тем же: добавить чего-то к тому, что известно. При этом кажется очень важным не отрывать взгляд от тех, у кого это вроде бы уже получилось. Типа, делай как они и у тебя тоже получится. А вот здесь уже нужно радоваться появлению серьезного разочарования своими результатами. Именно это дает шанс увидеть ограниченность имевшихся устремлений и сформулировать принципиально иной Ход — как выйти за пределы известного? Сама формулировка описывает иной тип сущностного устремления, что позволяет «распаковать» и «высвободить» зажатые узким мышлением собственные таланты и возможности. Вера в мысли пропадает. Отождествленность с мышлением слабнет. Все имевшиеся формулировки вдруг размягчаются. Привычная Картина Мира (ПКМ) начинает изменяться. При этом может сильно «колбасить», а может почти ничего не ощущаться. Особенностям и характеру происходящего на данном этапе и посвящен Блог Лотоса. Как показывает многолетняя практика, выход за пределы известного содержит свои закономерности, в частности позволяет выходящему «последовательно исчезать». В начале движения ощущается выходящий, а к концу никого нет, включая сам конец. Поскольку собственное становление в мире имело содержание, растянутое в событиях, исчезновение также имеет оное, но характер у него иной. Понятно ведь? Тогда вперёд :) 12.12.2011 адрес этой страницы | добавить комментарий

темы: концепции, технология внутреннего поиска, развитие темы: действия Всего комментариев: 15



#1 | 13.12.2011 00:41

впрочем если «посвящен Блог Лотоса» тому что «может почти ничего не ощущаться» то можно не отвечать. потому что «сформулировать — как выйти за пределы…»…формулирования — это о том же. #2 Аня | 13.12.2011 02:05 Лотос: Да, одна из концепций. Причем полезная ее часть гораздо проще и понятней описывается словом «личность». #3 Шевченко | 13.12.2011 11:46 #4 rystallus | 14.12.2011 22:50 кто-то задал вопрос, я хочу присоединиться, по сути. Там ужезадал вопрос, я хочу присоединиться, по сути. Если реально «колбасит», как понять, что это, трансформационный какой-то процесс, или серьёзные психологические проблемы и надо искать специалистов? Это даже не похоже на обычную депрессию, возникает ощущение какой-то собственной психологической неполноценности чтоль, или что-то такое) Когда это только начиналось, я думал, что типа это связано с тем, что пора определиться в жизни, поставить мощную цель и т.п. Но чем дальше, тем более я убеждался, что дело тут в чём-то другом, что всё сложней) Для меня в этом самое тяжёлое заключается в каком-то нежелании действовать, даже не знаю, как это объяснить… Что бы я не начал делать, уже через несколько минут может возникнуть какое-то сильное иррациональное ощущение бессмысленности того, что я делаю, как будто я упускаю что-то важное и занимаюсь вместо этого какой-то чушью. Короче, время идёт, а жизнь хоть и медленно, но какбы разваливается и я это чувствую, иногда, вдруг, приходит сильное облегчение, вроде кажется, что проясняется, но через несколько дней опять эта неопределённость, я уж даже сам смирился, будь, как будет, вот только не знаю, как окружающим объяснить, скоро они, думаю, начнут замечать, что со мной что-то не то) #5 ness | 06.01.2012 14:54 #6 Eva | 13.01.2012 21:30

А, благодаря тебе мы ВМЕСТЕ!!!!

С нас крутое элитное бухло!

Выбирай, что хочешь!

За нами — не заржавеет! #7 akisawa | 26.01.2012 13:20 #8 Аня | 30.01.2012 02:26 #9 Eva | 05.02.2012 17:23 как-нибудь поведаю в откровениях. А, мальчики — классные!!! Вот где оторвемся то по полной!!!! Вот это ТАНТРА!!! А, все что тут у вас — жалкая пародия на неё!!!! #10 Caти | 04.03.2012 17:46

Обретенный сладкий вкус нирваны подождёт.

Он как воздух внутри радужного мыльного пузыря,

исследующего и творящего калейдоскоп цветов

на стыке двух пустот :) #11 Eva | 13.03.2012 21:03

Попей супрастин — пройдет.. #12 ketter333 | 11.04.2012 23:31 #13 Артем | 23.05.2012 17:27 какая-то , бля , набор слов. тантры мантры, сознания, да Вы с ума посходили ересь такую писать #14 dwemask | 06.06.2012 12:52

Я тебя люблю.

Но не тебя, а то, что имею, вот от этой всей матрицы-сансары. Разве это плохо? ;-) #15 Луи Сайфер | 07.02.2013 16:17 что-нибудь иное?! Да все там будем и так, успокойтесь!! Посмотрите без косоглазия, кто все эти великие учителя, типа того же Патанджали? Кто он там, демон, дракон, нежить какая-то?! А все эти великие сиддхи из свиты Шивы, канибалы и демоны? Вся суть данных наставлений или «уловочного знания» для новичков и стойких идиотов сводится к тому, о чём сейчас говорят,- меньше народу — больше кислороду!!? Нахрена, вы все, каким-то архидемонам, на их Олимпе или Меру, вас им что ли там нехватало?!! Вот вы бараны, ей богу… Всего комментариев: 15



-Мне вот интересно, зачем столько усилий предпринимать, пыжиться — цигунить, медитировать до полной Шуньяты, есть новоз, во всех смыслах, чтоб оказаться обратно, досрочно, в Пралайе?! Хоть одна практика йоги предложилаиное?! Да все там будем и так, успокойтесь!! Посмотрите без косоглазия, кто все эти великие учителя, типа того же Патанджали? Кто он там, демон, дракон, нежитьА все эти великие сиддхи из свиты Шивы, канибалы и демоны? Вся суть данных наставлений или «уловочного знания» для новичков и стойких идиотов сводится к тому, о чём сейчас говорят,- меньше народу — больше кислороду!!? Нахрена, вы все,архидемонам, на их Олимпе или Меру, вас им что ли там нехватало?!! Вот вы бараны, ей богу… Здравствуй РОбоТ.Я тебя люблю.Но не тебя, а то, что имею, вот от этой всейРазве это плохо? да это все что описано -- хрень, бля , набор слов. тантры мантры, сознания, да Вы с ума посходили ересь такую писать Роковой заголовок поста :) Сати, твоя нирвана — это зуд. От которого хочется избавиться. Для полевой мыши — и крот прынц. А, нора — просветление…Попей супрастин — пройдет.. Интересно возвращаться после исчезновения.Обретенный сладкий вкус нирваны подождёт.Он как воздух внутри радужного мыльного пузыря,исследующего и творящего калейдоскоп цветовна стыке двух пустот :) Лотос, а как тебе триединый аспект бога в новой формулировке — одна девочка и двое мальчиков?! Я даже и не подозревала, что у меня их два!! Кстати, оба тебе хорошо знакомы. К одному ты меня сам отправил, добавив -"обязательно сходи, потом расскажешь". Че, рассказать, как сходила? На книгу будет!! Можетповедаю в откровениях. А, мальчики — классные!!! Вот где оторвемся то по полной!!!! Вот это ТАНТРА!!! А, все что тут у вас — жалкая пародия на неё!!!! Лотос, я недавно почувствствовала границ интеллекта. Вот он есть, есть мысли, крутящиеся в голове как жернова, и это далеко не все, что есть. Но пока нечем ощущать то, что лежит за его пределами. Вы когда собираетесь исчезнуть? Лотос, несмотря на полную хрень с ПКМ, ты сотворил невозможное. Столько сил было брошено на то, чтобы это не случилось! Да, еще каких СИЛ!!А, благодаря тебе мы ВМЕСТЕ!!!!С нас крутое элитное бухло!Выбирай, что хочешь!За нами — не заржавеет! Надо умереть. Если ты исчерпал себя как водопроводчик, а хоц стать электриком — умри как водопроводчик. Есть ли вероятность ищущему принять за «выход за пределы известного» свой элементарный «кризис среднего возраста», затяжную депрессуху или что похуже? Каковы критерии различения? Лотос, а что такое «эго»? Одна из концепций интеллекта? чем происходит «понимание Интеллекта как Органа Восприятия»?впрочем если «посвящен Блог Лотоса» тому что «может почти ничего не ощущаться» то можно не отвечать. потому что «сформулировать — как выйти за пределы…»…формулирования — это о том же.