Блог Лотоса начало | все темы | rss Внешняя и Внутренняя работа Когда начинаются изменения, то затрагивают они всё с чем соприкасается Сознание конкретного человека: быт, работа, отношения с другими людьми, привычки, увлечения, умения и так далее. В сторонке ничего не остается. Это «облако известного» имеет всего лишь шесть связывающих структур. Без них «облако» не имеет формы. О каких структурах речь? Правильно. Об Органах Восприятия: об Осязании, Зрении, Слухе, Обонянии, Вкусе и конечно же об Интеллекте. Все они имеют сложившуюся форму, которая сохраняет себя в меру доступного. Если изменяется Внешнее, например, случается неожиданное увольнение с работы, то Органы Восприятия получают стресс, вынуждающий их изменяться. Все они, а особенно Интеллект, вынужденно получают совсем другую «ежедневную картинку» — не такую, к которой привыкли за годы. Если внутри не гибко, то будут долгие страдания. Если гибко, то перестраивание произойдет быстро и даже возможно с удовольствием. Выводим принцип: Органы Восприятия согласованы с Внешним и «держат» его в меру своих особенностей. Каково состояние Органов Восприятия, таково и Внешнее. А что если на Органы Восприятия начать воздействовать напрямую? Правильно! Тогда Внешнее начнет «сопротивляться». На работе скажут, что ты стал каким-то «не чётким», мама спросит «не заболел ли, а то всё время улыбаешься…», вкусовые предпочтения могут измениться, больше захочется ходить пешком, либо кататься на велосипеде и тому подобное. Но не обязательно так. Может угаснуть интерес ко всему внешнему и возникнуть потребность просто сидеть в дзадзен часы напролёт. Путь тернист и результат не гарантирован. Гарантии иллюзорны. Если кто обещает их, вежливо смейтесь над ним :) Очевидно основное — прямое воздействие на Органы Восприятия влечет за собой изменение Внешнего. Фиксируем два Понятия: Внешняя и Внутренняя работа. Внешняя — воздействие на обстоятельства, на других людей, получение новых телесных навыков и тому подобное. Внутренняя — работа в первую очередь с Интеллектом, затем уже с Осязанием, Зрением, Слухом, Обонянием в Вкусом. Как правило, работа с Интеллектом дается легче других. Пересмотреть и изменить некоторые свои убеждения относительно просто. Но конечно не все и не сразу. Просто одно тянет за собою другое. Главное начать. На первом этапе принцип работы с Интеллектом заключается в попытках буквально из всего извлечь Понимание. Понимание, как ни странно, является вполне конкретным Ощущением, вроде, «эврика! дошло!», «мурашки по коже», «накрыло, аж глаза расширились», «и тут я понял». Всё, что ведет к этому Ощущению — имеет смысл. Что не ведет, на то лучше не тратить силы и время. Путь пассивного движения к Пониманию малоперспективен. Например, ходить раз в год на какую-нибудь лекцию не достаточно. Читать две книги в год тоже не достаточно. Просто существующий формат жизни поглотит сие благое начинание. Намерение добиться Понимания должно стать доминирующим. Это тот единственный этап Пути, когда приложение тупых линейных усилий оправдано. Активное формулирование и проговаривание любых сложных вопросов — испытанный и результативный путь. Наблюдение, формулирование, расширение области интересов и снова наблюдение. Мощным инструментом движения может стать попадание в Развивающую Среду. Тогда основным «фактором успеха» становится время пребывания в этой Среде. В общем случае, чем больше, тем лучше. Однако этот принцип, судя по многочисленным наблюдениям, работает примерно год. Если в течение года кардинальных изменений не происходит, значит в этой Среде, скорее всего, и не произойдет. Значит нужно созревать дальше либо в других Средах, либо самостоятельно. Развивающая Среда является устойчивым объектом этого мира. Это означает, что Связи внутри нее собраны таким образом, что мир это принимает, в результате чего Среда живет и проявляется подобно живому существу. Считать эти Связи и реализовать их на себе самом — основная долгосрочная задача. Важно понимать, что отношения Внешней и Внутренней работы должны быть сбалансированными. Одно должно стимулировать и подтягивать другое. И наоборот. Распространенная ошибка — удариться с головой в какое-то одно направление. Например, начитаться книжек и войти в острый, истощающий конфликт со всем своим окружением, «ибо оно не правильно живет». Или начать телесно-семинарскую деятельность, не освоив, не расширив и не углубив понимания происходящего. Впрочем, перекосов всё равно не избежать :) 15.09.2011 адрес этой страницы | добавить комментарий

темы: термины, технология внутреннего поиска, развитие темы: понимание Всего комментариев: 8



#1 Лада | 15.09.2011 19:59 На первом этапе принцип работы с Интеллектом заключается в попытках буквально из всего извлечь Понимание. Понимание, как ни странно, является вполне конкретным Ощущением, вроде, «эврика! дошло!», «мурашки по коже», «накрыло, аж глаза расширились», «и тут я понял». Всё, что ведет к этому Ощущению — имеет смысл. Что не ведет, на то лучше не тратить силы и время.

Когда привычка задавать вопросы внутрь прорастет, то ответы приходят изнутри.

Задал вопрос, сидишь, чай пьешь, вдруг — бах свалился на голову ответ ))) Лотос, у человека две нервные системы- центральная и автономная (вегетативная).

Все перечисленные вами органы восприятия, включая интеллект, относятся к ЦНС.

А какие органы восприятия у АНС? Лотос: Лада, в контексте использумых в этом блоге Терминов, центральная и автономная нервные системы значения не имеют. У медиков свои термины. И они не созданы для работы с самим собой. #2 смит | 16.09.2011 18:33 сегодня визуализировал учителя Йоду… - Ахимсой заняться должен ты — сказал он мне #3 Виктор_Ци | 01.10.2011 10:38 «…Как правило, работа с Интеллектом дается легче других….» Ага. Не тут то было. В этом вся штука. Легче всего подумать о чем то. А попробуйте не думать. Совсем. И вы увидbте что это не просто. Так что «работа с Интеллектом» одно из самых сложных. «…Распространенная ошибка — удариться с головой в какое-то одно направление …» Да, можно пустится в поиск и «скакать» от одного учения к другому. А вот там круче, а там чёт не очень. Это еще одна шутка нашего ума.

Направьте свои усилия на что то одно (самое важное для Вас) и Понимание вам откроется. #4 Созерцатель | 13.10.2011 14:54 Когда человеческая душа, отпрянув от мирского, пытается pаглянуть в глубины; когда человек как конкретизировавшийся и материализовавшийся дух осознает, что в силу этого его ждет распад и почти полное превращение в материю, просто в материю, и он отворачивается от материи, тогда начинается отречение, тогда начинается настоящее духовное возрастание. Для того, кто следует путем карма-йоги, отречение принимает форму отказа от плода его трудов, он ничего к ним не испытывает, его не заботит награда ни в этом мире, ни в загробном. Тот, кто следует путем раджа-йоги, знает, что вся природа предназначена для того, чтобы душа приобретала опыт и на его основе познавала свою извечную отличность от природы. Человеческая душа должна понять и осознать, что она вечно была духом, а не материей, что ее соединение с материей есть — и единственно может быть — ограниченным во времени. Тот, кто следует этим путем, учится отречению через собственное познание природы. Труднее всего отречение того, кто следует путем джняна-йоги, ибо ему предстоит с самого начала осознать, что столь реально выглядящая природа есть всего лишь иллюзия. Ему предстоит понять, что все в природе, являющееся проявлением энергии, относится не к природе, а к Душе. Он должен с самого начала знать, что все знание и весь опыт — в Душе, а не в природе, и ему надо просто силой умственной убежденности вырваться из подчинения природе. Он отрекается от природы и всего с нею связанного, дает всему исчезнуть и пытается стоять на собственных ногах! Наиболее, так сказать, естественно отречение для следующего путем бхакти-йоги. Здесь нет насилия, ни от чего не надо отказываться, ни из чего не надо вырывать себя, ни от чего не надо отделяться силой. Бхакта отрекается легко,спокойно и естественно

Отречение, необходимое, чтобы достичь бхакти, не требует ничего убивать в себе, потребность в нем наступает естественно, как при ярком свете меркнет менее яркий свет, пока не становится вовсе не виден, так любовь к Богу заставляет померкнуть все иные привязанности.

Арджуна спрашивает Кришну: «Кто есть величайший йог: тот ли, кто сосредоточивает все свои помыслы на почитании Тебя, или тот, кто почитает всеобъемлющий Абсолют?»74 И слышит в ответ: «Кто сосредоточивает все помыслы на Мне, кто поклоняется Мне с неуклонным постоянством, кто наделен высочайшей верой, они — Мои лучшие почитатели, они величайшие йоги. Те же, кто почитает Абсолют неописуемый, лишенный различений, вездесущий, немыслимый, всеохватывающий, неизменный и вечный через управление своими органами чувств, через убежденность в единстве всего сущего, они тоже, творя добро всему живому, приходят только ко Мне. Но тем, кто посвятил свой ум непроявившемуся Абсолюту, приходится преодолевать самые большие трудности в пути, ибо поистине труден путь к непроявившемуся Абсолюту для любого существа в плотской оболочке. Кто Мне посвятил все свои усилия, кто полностью отдался Мне, кто сосредоточен всеми помыслами на Мне и поклоняется только Мне, отрешившись от всего другого,— их Я скоро освобождаю из океана повторяющихся рождений и смертей, так как Я один присутствую в их душах»74. Здесь речь идет и о джняна-йоге, и о бхакти-йоге, можно сказать, что это и есть их определение. Величественна джняна-йога — высочайшая философия. Занятно, что почти каждый полагает, будто он способен быть последователем философии, хотя, на самом деле, по-настоящему жить этой философией чрезвычайно трудно. Пытаясь руководствоваться философскими принципами в жизни, мы можем легко оказаться в ловушке. Ведь мир условно делится на людей демонической натуры, которые считают заботы о плоти единственным смыслом бытия, и на людей божественной натуры, которые осознают, что тело есть не более чем средство для достижения цели, инструмент для совершенствования культуры души. Сатана и впрямь может в собственных целях толковать Священное писание и делает это: путь знания как будто оправдывает и поведение дурного человека, равно как и поощряет поведение человека доброго. Вот в чем большая опасность джняна-йоги. Что же касается бхакти-йоги, то ее путь естественен и плавен, следующий по этому пути не взлетает так высоко, как избравший путь джняны, потому и падение его менее страшно. Конечно, каким из путей ни двигался бы религиозный человек, он все равно не освободится, пока не падут оковы с его души.

Свами Вивекананда «Пара-Бхакти или высшая преданность» #5 Лада | 26.11.2011 00:08

Все перечисленные вами органы восприятия, включая интеллект, относятся к ЦНС.

А какие органы восприятия у АНС? Лотос, у человека две нервные системы- центральная и автономная (вегетативная).Все перечисленные вами органы восприятия, включая интеллект, относятся к ЦНС.А какие органы восприятия у АНС? Лотос: Лада, в контексте использумых в этом блоге Терминов, центральная и автономная нервные системы значения не имеют. У медиков свои термины. И они не созданы для работы с самим собой. Лотос, прошу прощения.

я допустила ошибку.

наконец, картина сложилась, недостающие знания пришли. Пять органов чувств относятся к физическому телу, функционируют через мозг, спинномозговую нервную систему, относятся к объективному сознанию. То, что вы обозначаете термином ИНТЕЛЛЕКТ к физич. телу не относится, но относится к психическому телу, функционирует через гипоталамус, (аналог мозга в составе ЦНС) автономную нервную систему, семь основных психических центров и относится не к объективному сознанию, а к психическому. Вы, досточтимый Лотос, можете, конечно же, использовать любые термины, в том числе выдуманные самостоятельно, важно лишь, чтобы они описывали РЕАЛЬНОСТЬ.

Две нервные системы существуют, отрицаете ли вы их или признаете.

Может, есть смысл изучить их работу и уяснить разницу между пятью органами физич. тела и тем, что вы называете Интеллектом, что это на самом деле, из чего состоит, как работает.

С уважением. #6 Derty | 30.07.2012 17:58 ymcacampsri.org #7 Henaro | 27.12.2012 07:20

Можно конечно сказать, что это правила поведения для обычного человека без всякой трансформации, НО в период внутренних изменений, это наиболее важные моменты, которые позволят вам пережить прохождение через «темноту» накативших перемен менее болезненно. Очень полное пояснение. От себя добавлю, что в период внутренних изменений — очень похожих на то, что называют трансформацией — я вывел, что надо вставать по утрам — по раньше, стараться вест здоровый образ жизни, молиться или медитировать (кому что ближе), делать добро безвозмездно и незаметно для окружающих.Можно конечно сказать, что это правила поведения для обычного человека без всякой трансформации, НО в период внутренних изменений, это наиболее важные моменты, которые позволят вам пережить прохождение через «темноту» накативших перемен менее болезненно. Желаю удачи вам друзья Александр магазин «Чайный мастер» Ростов-на-Дону

pro-tea.ru #8 Василий | 30.05.2013 11:20 merseyobservatory.com человека Всего комментариев: 8



Медитировать, конечно, полезное занятие, но когда она не идет в разрез с основной деятельностьючеловека Про реальность тут очень мало написано, в основном про автомобили