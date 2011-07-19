Блог Лотоса начало | все темы | rss Духовные проекты эго-подходе, где принципы направлены в одну сторону: расширять свое присутствие, зарабатывать конкурируя, выбиваться наверх, обгонять других и тому подобное. Именно так создан известный нам Внешний Мир. И началось это, по бытующей версии, с самых древних времен, когда для выживания необходимо было отобрать у природы часть «её» ресурса. С тех пор принципы не изменились — лишь расплодились в фатальных масштабах и в тысячах вариаций. Вся основная деятельность, коммуникации и социальные проявления держатся на западномгде принципы направлены в одну сторону: расширять свое присутствие, зарабатывать конкурируя, выбиваться наверх, обгонять других и тому подобное. Именно так создан известный нам Внешний Мир. И началось это, по бытующей версии, с самых древних времен, когда для выживания необходимо было отобрать у природы часть «её» ресурса. С тех пор принципы не изменились — лишь расплодились в фатальных масштабах и в тысячах вариаций. При этом «институт духовности» держится на теле именно этого эго-подхода. Нарос, так сказать, для уравновешивания. Долгий поиск и испытания различных видов деятельности позволяют сформулировать три принципиальных подхода к «духовным проектам». 1. Использование существующего эго-подхода

Это наиболее стабильные проекты, принцип которых заключается в формуле «деньги <-> товар». Товар является «тонким», но необходимым. Ты платишь за курсы, чтобы получить сертификат Мастера Первой Ступени. Либо ты платишь за семинар, чтобы получить Посвящение и перестать ощущать себя в социуме старым ботинком без подошвы. Либо ты платишь за дистанционную очистку Кармы. В этом случае товар настолько тонок, что лишь верой твоей и держится «в пространстве».

На самом деле большинство «духовных проектов» используют указанный эго-подход. И это нормально просто потому, что ничего более внятного и результативного на данный момент не распространено. 2. Необходимость, либо просто поддержка

Это подход организованных религий, а также штучных Гуру и Мастеров. Религии необходимы государству для управления большими массами людей. Государство поддерживает масштабный функционал пожертвований. Гуру и Мастера поддерживаются, как правило, не столько массовыми, сколько штучными, достаточными в текущих обстоятельствах, «вливаниями». Мотивации жертвователей самые разные — от «построить храм на мои деньги и указать на табличке у входа мое скромное имя» до «этот Мастер должен быть, без него мир будет хуже». В последнем случае люди оказывают поддержку, вполне осознавая, что их ресурс пойдет либо к Мастеру, либо на пиво-вечеринки-салют. 3. Эксперимент и мастерство

Это редкий подход, нарушающий принципы «нормальных» отношений между людьми. Выглядит не обычно и не понятно. Чрезвычайно энергозатратен. Практикующий данный подход похож на странного человека, с китайскими палочками для еды наперевес, фехтующий с армией вооруженных до зубов коммандос. Очевидно, что коммандос в конце концов «победят». Но это случится, например потому, что странный человек просто исчезнет без следа. Он управляет ситуацией и понимает, что происходит — не они. Все три подхода востребованы и необходимы. Самое интересное — имена и примеры — не называю. Хотелось бы их услышать в комментариях :) 19.07.2011 адрес этой страницы | добавить комментарий

темы: концепции, понимание, развитие темы: внешний мир Всего комментариев: 15



#1 Это я. | 19.07.2011 18:20 #2 corwin | 19.07.2011 19:35

2. Кемпинг

3. Лотос 1. Рэйки2. Кемпинг3. Лотос :) #3 aragvij | 19.07.2011 22:11 #4 Пётр | 20.07.2011 14:48 #5 sammasati | 20.07.2011 17:20 эго-подход. В первом случае, ты как бы получаешь какой-то навык(умение), а во втором платишь за причастность в Высшему, тоже утверждаясь. Откуда вообще такая потребность иметь «звание», зацепиться за такой призрак? Почему так трудно без него? :) И как в третьем случае человек обходится без него?

Похоже, второй пункт — это переход между первым и третьим. В первом случае — чистый эго-подход, во втором — причастность к Высшему, а в третьем — Высшее — это ты :)

Почему опять три пункта? Свойство Интеллекта? Лотос: Три пункта, да, Свойство Интеллекта. Модель из трех пунктов легче осмыслить и применить к жизни.

Все три пункта сначала выглядят последовательными ступенями, но позже становится понятна необходимость одновременного существования их всех. Все они нужны. #6 sammasati | 20.07.2011 17:31 Лотос: Энергозатратно, потому что не может построиться в иерархическую систему. Ситуация постоянно меняется принципиально, а чтобы что-то построить, нужно ситуацию зафиксировать. Типа чтобы посадить человека варить рис, нужно чтобы по окончании варки рис был бы востребован. А это, скорее всего, будет не так. Мало кто способен встроиться в такие отношения. Варка риса с гарантированным результатом — это первый тип проектов. #7 sona | 23.07.2011 18:23 #8 Dogada | 01.08.2011 07:26 Лотос: Отлично! :) #9 | 18.08.2011 14:14

2. — ariom.ru

3. — ariom.ru/blog 1. — ariom.ru2. — ariom.ru3. — ariom.ru/blog причём, слово «духовность» тут — лейбл. типа адидас, для духовных пацанчегов. #10 Айра | 24.08.2011 00:49

Спасибо за третий подход! #11 Лада | 31.08.2011 22:43

Для чего востребован и необходим подход № 3. ?

Странный человек, если он управляет ситуацией и понимает, что происходит, поступает бессмысленно.

Или я не улавливаю смысла его «поражения» для него.

Он что, не понимает закономерности?

странно. #12 Мига | 11.09.2011 23:17 Лотос: На данном этапе — да!

Масштабы проекта действительно не понятны. И выглядит всё странно :) #13 Забава | 09.10.2011 07:56 Практикующий данный подход похож на странного человека, с китайскими палочками для еды наперевес, фехтующий с армией вооруженных до зубов коммандос. Напомнило Вадима на Первой Ступени. И еще Алгола) Получается что конечного результата/системы/подхода нету — все делается сейчас. А хотелось бы чтобы были хоть какие то правила и чтобы эти правила никуда не «косило». Наверное для того чтобы все сразу шеренгой вошли в нирвану и страдания прекратились. #14 Настя Морозова | 08.01.2014 15:08 yogada.info/ #15 inkho | 14.01.2014 14:52

У разных гуру — интеллектуальный или эмоциональный товар) Ну по сути при чем духовность, и в остальных случаях, не врубаюсь, когда об этом всем говорят так… это же просто бизнес.

Второй пример тот же самый бизнес, просто валюта иная, да и третий пример может быть тем же. Человек поступает по своим внутренним запросам, в третьем случае он просто ориентирован на что-то свое внутреннее полностью. Но везде все также для себя совершается. Хотя в третьем случае может быть и для духа..

В моем понимании, например есть такое взаимодействие: дух-энергия-форма. Грубо говоря дух наблюдает себя вариациями форм рождаемых различными энергиями(свойствами или законами, если проще). Говоря о духовном пути, подразумевается единство с духом наверное. Значит нет уже никакого моего духа, есть дух вообще который во всем. И как бы эгоизм и альтруизм становятся одним и тем же, теряя значение и различие. Отдал я кошке последнюю сосиску там например) но она дух, и я дух. Дух отдал сам себе, и в нем ничего нигде не убавилось не прибавилось по сути. А далее просто жизнь уже в согласии с духом, осваивается иной способ жить. Другим со стороны может показаться что человек или альтруист или эгоист, или чего-то там еще, что живет по каким-то принципам. На деле которым человек не руководствуется, а просто живет в соответствии с духом и все. Прошлые определения и оценки становятся неважными. Для других это выглядит как-то что человек мм..непостоянен, или просто е..анутый простите за мат)

То есть, если человек практикует духовный путь, то внутренне живет совсем иначе чем кажется со стороны. Собственно все. Тогда не понимаю к чему и что такое духовные институты, и духовный путь, которые делятся имеют свои классификации и прочее. Которые используют дух какое-то понятие, которым постоянно оперируют но так и не понятно что имеют ввиду под этим словом. Честно очень хочется узнать наконец, что такое Дух? Всего комментариев: 15



Никогда не понимал и не понимаю что подразумевают под духовностью.. первый пример на мой взгляд действительно адекватен в жизни, ну скажем человек пришел купить психическое здоровье у мастера. У психотерапевта например. Если у экстрасенсов всяких — энергетическое здоровье.У разных гуру — интеллектуальный или эмоциональный товар) Ну по сути при чем духовность, и в остальных случаях, не врубаюсь, когда об этом всем говорят так… это же просто бизнес.Второй пример тот же самый бизнес, просто валюта иная, да и третий пример может быть тем же. Человек поступает по своим внутренним запросам, в третьем случае он просто ориентирован насвое внутреннее полностью. Но везде все также для себя совершается. Хотя в третьем случае может быть и для духа..В моем понимании, например есть такое взаимодействие:Грубо говоря дух наблюдает себя вариациями форм рождаемых различными энергиями(свойствами или законами, если проще). Говоря о духовном пути, подразумевается единство с духом наверное. Значит нет уже никакого моего духа, есть дух вообще который во всем. И как бы эгоизм и альтруизм становятся одним и тем же, теряя значение и различие. Отдал я кошке последнюю сосиску там например) но она дух, и я дух. Дух отдал сам себе, и в нем ничего нигде не убавилось не прибавилось по сути. А далее просто жизнь уже в согласии с духом, осваивается иной способ жить. Другим со стороны может показаться что человек или альтруист или эгоист, илитам еще, что живет попринципам. На деле которым человек не руководствуется, а просто живет в соответствии с духом и все. Прошлые определения и оценки становятся неважными. Для других это выглядитчто человек мм..непостоянен, или просто е..анутый простите за мат)То есть, если человек практикует духовный путь, то внутренне живет совсем иначе чем кажется со стороны. Собственно все. Тогда не понимаю к чему и что такое духовные институты, и духовный путь, которые делятся имеют свои классификации и прочее. Которые используют духпонятие, которым постоянно оперируют но так и не понятно что имеют ввиду под этим словом. Честно очень хочется узнать наконец, что такое Дух? гуру мастеров можно поискать в социальной сети йоги 3. mr. freeman — этакий мастер, творящий что вздумается и неизвестный никому. Как появился, так наверняка и исчезнет. Лотос,Для чего востребован и необходим подход № 3. ?Странный человек, если он управляет ситуацией и понимает, что происходит, поступает бессмысленно.Или я не улавливаю смысла его «поражения» для него.Он что, не понимает закономерности?странно. :)))Спасибо за третий подход! Хм, в третьем узнал себя. Красивость отлетит, исчезнут «коммандос», натуральное волшебство и ни какого мошенничества. И ещё :) Почему черезвычайно энергозатратно? Нет поддержки извне? Тогда откдуа он берет энергию? :) Не совсем понятна разница между 1 и 2 пунктами. Вроде, и там и тамВ первом случае, ты как бы получаешьнавык(умение), а во втором платишь за причастность в Высшему, тоже утверждаясь. Откуда вообще такая потребность иметь «звание», зацепиться за такой призрак? Почему так трудно без него? :) И как в третьем случае человек обходится без него?Похоже, второй пункт — это переход между первым и третьим. В первом случае — чистыйво втором — причастность к Высшему, а в третьем — Высшее — это ты :)Почему опять три пункта? Свойство Интеллекта? Всё такое вкусненькое! =) Надо сначала протрезветь… Спасибо.