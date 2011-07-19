Духовные проекты

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Блог Лотоса
Вся основная деятельность, коммуникации и социальные проявления держатся на западном эго-подходе,
где принципы направлены в одну сторону: расширять свое присутствие, зарабатывать конкурируя, выбиваться наверх, обгонять других и тому подобное. Именно так создан известный нам Внешний Мир. И началось это, по бытующей версии, с самых древних времен, когда для выживания необходимо было отобрать у природы часть «её» ресурса. С тех пор принципы не изменились — лишь расплодились в фатальных масштабах и в тысячах вариаций.
При этом «институт духовности» держится на теле именно этого эго-подхода. Нарос, так сказать, для уравновешивания.
Долгий поиск и испытания различных видов деятельности позволяют сформулировать три принципиальных подхода к «духовным проектам».
1. Использование существующего эго-подхода
Это наиболее стабильные проекты, принцип которых заключается в формуле «деньги <-> товар». Товар является «тонким», но необходимым. Ты платишь за курсы, чтобы получить сертификат Мастера Первой Ступени. Либо ты платишь за семинар, чтобы получить Посвящение и перестать ощущать себя в социуме старым ботинком без подошвы. Либо ты платишь за дистанционную очистку Кармы. В этом случае товар настолько тонок, что лишь верой твоей и держится «в пространстве».
На самом деле большинство «духовных проектов» используют указанный эго-подход. И это нормально просто потому, что ничего более внятного и результативного на данный момент не распространено.
2. Необходимость, либо просто поддержка
Это подход организованных религий, а также штучных Гуру и Мастеров. Религии необходимы государству для управления большими массами людей. Государство поддерживает масштабный функционал пожертвований. Гуру и Мастера поддерживаются, как правило, не столько массовыми, сколько штучными, достаточными в текущих обстоятельствах, «вливаниями». Мотивации жертвователей самые разные — от «построить храм на мои деньги и указать на табличке у входа мое скромное имя» до «этот Мастер должен быть, без него мир будет хуже». В последнем случае люди оказывают поддержку, вполне осознавая, что их ресурс пойдет либо к Мастеру, либо на пиво-вечеринки-салют.
3. Эксперимент и мастерство
Это редкий подход, нарушающий принципы «нормальных» отношений между людьми. Выглядит не обычно и не понятно. Чрезвычайно энергозатратен. Практикующий данный подход похож на странного человека, с китайскими палочками для еды наперевес, фехтующий с армией вооруженных до зубов коммандос. Очевидно, что коммандос в конце концов «победят». Но это случится, например потому, что странный человек просто исчезнет без следа. Он управляет ситуацией и понимает, что происходит — не они.
Все три подхода востребованы и необходимы.
Самое интересное — имена и примеры — не называю. Хотелось бы их услышать в комментариях :)
Всего комментариев: 15
#1 Это я. | 19.07.2011 18:20
Спасибо.
#2 corwin | 19.07.2011 19:35
1. Рэйки
2. Кемпинг
3. Лотос
:)
#3 aragvij | 19.07.2011 22:11
Надо сначала протрезветь…
#4 Пётр | 20.07.2011 14:48
Всё такое вкусненькое! =)
#5 sammasati | 20.07.2011 17:20
Не совсем понятна разница между 1 и 2 пунктами. Вроде, и там и там эго-подход.
В первом случае, ты как бы получаешь какой-то
навык(умение), а во втором платишь за причастность в Высшему, тоже утверждаясь. Откуда вообще такая потребность иметь «звание», зацепиться за такой призрак? Почему так трудно без него? :) И как в третьем случае человек обходится без него?
Похоже, второй пункт — это переход между первым и третьим. В первом случае — чистый эго-подход,
во втором — причастность к Высшему, а в третьем — Высшее — это ты :)
Почему опять три пункта? Свойство Интеллекта?
Лотос: Три пункта, да, Свойство Интеллекта. Модель из трех пунктов легче осмыслить и применить к жизни.
Все три пункта сначала выглядят последовательными ступенями, но позже становится понятна необходимость одновременного существования их всех. Все они нужны.
#6 sammasati | 20.07.2011 17:31
И ещё :) Почему черезвычайно энергозатратно? Нет поддержки извне? Тогда откдуа он берет энергию? :)
Лотос: Энергозатратно, потому что не может построиться в иерархическую систему. Ситуация постоянно меняется принципиально, а чтобы что-то построить, нужно ситуацию зафиксировать. Типа чтобы посадить человека варить рис, нужно чтобы по окончании варки рис был бы востребован. А это, скорее всего, будет не так. Мало кто способен встроиться в такие отношения. Варка риса с гарантированным результатом — это первый тип проектов.
#7 sona | 23.07.2011 18:23
Красивость отлетит, исчезнут «коммандос», натуральное волшебство и ни какого мошенничества.
#8 Dogada | 01.08.2011 07:26
Хм, в третьем узнал себя.
#9 | 18.08.2011 14:14
1. — ariom.ru
2. — ariom.ru
3. — ariom.ru/blog
причём, слово «духовность» тут — лейбл. типа адидас, для духовных пацанчегов.
#10 Айра | 24.08.2011 00:49
:)))
Спасибо за третий подход!
#11 Лада | 31.08.2011 22:43
Лотос,
Для чего востребован и необходим подход № 3. ?
Странный человек, если он управляет ситуацией и понимает, что происходит, поступает бессмысленно.
Или я не улавливаю смысла его «поражения» для него.
Он что, не понимает закономерности?
странно.
#12 Мига | 11.09.2011 23:17
3. mr. freeman — этакий мастер, творящий что вздумается и неизвестный никому. Как появился, так наверняка и исчезнет.
Лотос: На данном этапе — да!
Масштабы проекта действительно не понятны. И выглядит всё странно :)
#13 Забава | 09.10.2011 07:56
Практикующий данный подход похож на странного человека, с китайскими палочками для еды наперевес, фехтующий с армией вооруженных до зубов коммандос.
Напомнило Вадима на Первой Ступени.
И еще Алгола)
Получается что конечного результата/системы/подхода нету — все делается сейчас. А хотелось бы чтобы были хоть какие то правила и чтобы эти правила никуда не «косило». Наверное для того чтобы все сразу шеренгой вошли в нирвану и страдания прекратились.
#14 Настя Морозова | 08.01.2014 15:08
гуру мастеров можно поискать в социальной сети йоги yogada.info/
#15 inkho | 14.01.2014 14:52
Никогда не понимал и не понимаю что подразумевают под духовностью.. первый пример на мой взгляд действительно адекватен в жизни, ну скажем человек пришел купить психическое здоровье у мастера. У психотерапевта например. Если у экстрасенсов всяких — энергетическое здоровье.
У разных гуру — интеллектуальный или эмоциональный товар) Ну по сути при чем духовность, и в остальных случаях, не врубаюсь, когда об этом всем говорят так… это же просто бизнес.
Второй пример тот же самый бизнес, просто валюта иная, да и третий пример может быть тем же. Человек поступает по своим внутренним запросам, в третьем случае он просто ориентирован на что-то
свое внутреннее полностью. Но везде все также для себя совершается. Хотя в третьем случае может быть и для духа..
В моем понимании, например есть такое взаимодействие: дух-энергия-форма.
Грубо говоря дух наблюдает себя вариациями форм рождаемых различными энергиями(свойствами или законами, если проще). Говоря о духовном пути, подразумевается единство с духом наверное. Значит нет уже никакого моего духа, есть дух вообще который во всем. И как бы эгоизм и альтруизм становятся одним и тем же, теряя значение и различие. Отдал я кошке последнюю сосиску там например) но она дух, и я дух. Дух отдал сам себе, и в нем ничего нигде не убавилось не прибавилось по сути. А далее просто жизнь уже в согласии с духом, осваивается иной способ жить. Другим со стороны может показаться что человек или альтруист или эгоист, или чего-то
там еще, что живет по каким-то
принципам. На деле которым человек не руководствуется, а просто живет в соответствии с духом и все. Прошлые определения и оценки становятся неважными. Для других это выглядит как-то
что человек мм..непостоянен, или просто е..анутый простите за мат)
То есть, если человек практикует духовный путь, то внутренне живет совсем иначе чем кажется со стороны. Собственно все. Тогда не понимаю к чему и что такое духовные институты, и духовный путь, которые делятся имеют свои классификации и прочее. Которые используют дух какое-то
понятие, которым постоянно оперируют но так и не понятно что имеют ввиду под этим словом. Честно очень хочется узнать наконец, что такое Дух?