Сайт Лотоса » на главную страницу
домойFacebookTwitter
книги · статьи · форумы · чат · события
основные разделы:

Новости сайта

Форумы Лотоса

Календарь событий

Журнал «Эзотера»

Проживи это!

Блог Лотоса

Эзо-чат

ТОП-777

 

Библиотека Лотоса

Бумажные книги

Энциклопедия

Zen-фильм: наше кино

Zen-фильмы на DVD

Старые Форумы Лотоса

Реклама на сайте
объявления и реклама:

двигаемся дальше:

Виртуальный Тренинг

Вебинары, аудио-чаты

Организации и люди

Почтовая рассылка

Поиск по ресурсам

Фото-музей Лотоса

Верные знакомства

 

Аудио-Библиотека

ТВ Психология21

Видео-ролики

Аудио-книги

Lotos iRadio

Музыка Мира

О проекте
акции и проекты:

Тематические аудио, видео, тексты в свободном доступе

Проект «Планета Земля
здесь и сейчас»

Итоги акций:
«Книги, которые меня потрясли»
«Музыка, которая меня потрясла»
«Фильм, который меня потряс»

Лучшие книги по темам: современная психология, Йога, Цигун, все о медитации, Путь Дзен, Просветление
Блог Лотоса
начало | все темы | rss

Духовные проекты

Вся основная деятельность, коммуникации и социальные проявления держатся на западном эго-подходе, где принципы направлены в одну сторону: расширять свое присутствие, зарабатывать конкурируя, выбиваться наверх, обгонять других и тому подобное. Именно так создан известный нам Внешний Мир. И началось это, по бытующей версии, с самых древних времен, когда для выживания необходимо было отобрать у природы часть «её» ресурса. С тех пор принципы не изменились — лишь расплодились в фатальных масштабах и в тысячах вариаций.

При этом «институт духовности» держится на теле именно этого эго-подхода. Нарос, так сказать, для уравновешивания.

Долгий поиск и испытания различных видов деятельности позволяют сформулировать три принципиальных подхода к «духовным проектам».

1. Использование существующего эго-подхода
Это наиболее стабильные проекты, принцип которых заключается в формуле «деньги <-> товар». Товар является «тонким», но необходимым. Ты платишь за курсы, чтобы получить сертификат Мастера Первой Ступени. Либо ты платишь за семинар, чтобы получить Посвящение и перестать ощущать себя в социуме старым ботинком без подошвы. Либо ты платишь за дистанционную очистку Кармы. В этом случае товар настолько тонок, что лишь верой твоей и держится «в пространстве».
На самом деле большинство «духовных проектов» используют указанный эго-подход. И это нормально просто потому, что ничего более внятного и результативного на данный момент не распространено.

2. Необходимость, либо просто поддержка
Это подход организованных религий, а также штучных Гуру и Мастеров. Религии необходимы государству для управления большими массами людей. Государство поддерживает масштабный функционал пожертвований. Гуру и Мастера поддерживаются, как правило, не столько массовыми, сколько штучными, достаточными в текущих обстоятельствах, «вливаниями». Мотивации жертвователей самые разные — от «построить храм на мои деньги и указать на табличке у входа мое скромное имя» до «этот Мастер должен быть, без него мир будет хуже». В последнем случае люди оказывают поддержку, вполне осознавая, что их ресурс пойдет либо к Мастеру, либо на пиво-вечеринки-салют.

3. Эксперимент и мастерство
Это редкий подход, нарушающий принципы «нормальных» отношений между людьми. Выглядит не обычно и не понятно. Чрезвычайно энергозатратен. Практикующий данный подход похож на странного человека, с китайскими палочками для еды наперевес, фехтующий с армией вооруженных до зубов коммандос. Очевидно, что коммандос в конце концов «победят». Но это случится, например потому, что странный человек просто исчезнет без следа. Он управляет ситуацией и понимает, что происходит — не они.

Все три подхода востребованы и необходимы.

Самое интересное — имена и примеры — не называю. Хотелось бы их услышать в комментариях :)

19.07.2011
адрес этой страницы | добавить комментарий
темы: внешний мир, концепции, понимание, развитие

Всего комментариев: 15



#1 Это я.  | 19.07.2011 18:20

Спасибо.
 

#2 corwin  | 19.07.2011 19:35

1. Рэйки
2. Кемпинг
3. Лотос

:)

 

#3 aragvij  | 19.07.2011 22:11

Надо сначала протрезветь…
 

#4 Пётр  | 20.07.2011 14:48

Всё такое вкусненькое! =)
 

#5 sammasati  | 20.07.2011 17:20

Не совсем понятна разница между 1 и 2 пунктами. Вроде, и там и там эго-подход. В первом случае, ты как бы получаешь какой-то навык(умение), а во втором платишь за причастность в Высшему, тоже утверждаясь. Откуда вообще такая потребность иметь «звание», зацепиться за такой призрак? Почему так трудно без него? :) И как в третьем случае человек обходится без него?
Похоже, второй пункт — это переход между первым и третьим. В первом случае — чистый эго-подход, во втором — причастность к Высшему, а в третьем — Высшее — это ты :)
Почему опять три пункта? Свойство Интеллекта?

Лотос: Три пункта, да, Свойство Интеллекта. Модель из трех пунктов легче осмыслить и применить к жизни.
Все три пункта сначала выглядят последовательными ступенями, но позже становится понятна необходимость одновременного существования их всех. Все они нужны. 

#6 sammasati  | 20.07.2011 17:31

И ещё :) Почему черезвычайно энергозатратно? Нет поддержки извне? Тогда откдуа он берет энергию? :)

Лотос: Энергозатратно, потому что не может построиться в иерархическую систему. Ситуация постоянно меняется принципиально, а чтобы что-то построить, нужно ситуацию зафиксировать. Типа чтобы посадить человека варить рис, нужно чтобы по окончании варки рис был бы востребован. А это, скорее всего, будет не так. Мало кто способен встроиться в такие отношения. Варка риса с гарантированным результатом — это первый тип проектов. 

#7 sona  | 23.07.2011 18:23

Красивость отлетит, исчезнут «коммандос», натуральное волшебство и ни какого мошенничества.
 

#8 Dogada  | 01.08.2011 07:26

Хм, в третьем узнал себя.

Лотос: Отлично! :) 

#9   | 18.08.2011 14:14

1. — ariom.ru
2. — ariom.ru
3. — ariom.ru/blog

причём, слово «духовность» тут — лейбл. типа адидас, для духовных пацанчегов.

 

#10 Айра  | 24.08.2011 00:49

:)))
Спасибо за третий подход!
 

#11 Лада  | 31.08.2011 22:43

Лотос,
Для чего востребован и необходим подход № 3. ?
Странный человек, если он управляет ситуацией и понимает, что происходит, поступает бессмысленно.
Или я не улавливаю смысла его «поражения» для него.
Он что, не понимает закономерности?
странно.
 

#12 Мига  | 11.09.2011 23:17

3. mr. freeman — этакий мастер, творящий что вздумается и неизвестный никому. Как появился, так наверняка и исчезнет.

Лотос: На данном этапе — да!
Масштабы проекта действительно не понятны. И выглядит всё странно :) 

#13 Забава  | 09.10.2011 07:56

Практикующий данный подход похож на странного человека, с китайскими палочками для еды наперевес, фехтующий с армией вооруженных до зубов коммандос.

Напомнило Вадима на Первой Ступени.

И еще Алгола)

Получается что конечного результата/системы/подхода нету — все делается сейчас. А хотелось бы чтобы были хоть какие то правила и чтобы эти правила никуда не «косило». Наверное для того чтобы все сразу шеренгой вошли в нирвану и страдания прекратились.

 

#14 Настя Морозова  | 08.01.2014 15:08

гуру мастеров можно поискать в социальной сети йоги yogada.info/
 

#15 inkho  | 14.01.2014 14:52

Никогда не понимал и не понимаю что подразумевают под духовностью.. первый пример на мой взгляд действительно адекватен в жизни, ну скажем человек пришел купить психическое здоровье у мастера. У психотерапевта например. Если у экстрасенсов всяких — энергетическое здоровье.
У разных гуру — интеллектуальный или эмоциональный товар) Ну по сути при чем духовность, и в остальных случаях, не врубаюсь, когда об этом всем говорят так… это же просто бизнес.
Второй пример тот же самый бизнес, просто валюта иная, да и третий пример может быть тем же. Человек поступает по своим внутренним запросам, в третьем случае он просто ориентирован на что-то свое внутреннее полностью. Но везде все также для себя совершается. Хотя в третьем случае может быть и для духа..
В моем понимании, например есть такое взаимодействие: дух-энергия-форма. Грубо говоря дух наблюдает себя вариациями форм рождаемых различными энергиями(свойствами или законами, если проще). Говоря о духовном пути, подразумевается единство с духом наверное. Значит нет уже никакого моего духа, есть дух вообще который во всем. И как бы эгоизм и альтруизм становятся одним и тем же, теряя значение и различие. Отдал я кошке последнюю сосиску там например) но она дух, и я дух. Дух отдал сам себе, и в нем ничего нигде не убавилось не прибавилось по сути. А далее просто жизнь уже в согласии с духом, осваивается иной способ жить. Другим со стороны может показаться что человек или альтруист или эгоист, или чего-то там еще, что живет по каким-то принципам. На деле которым человек не руководствуется, а просто живет в соответствии с духом и все. Прошлые определения и оценки становятся неважными. Для других это выглядит как-то что человек мм..непостоянен, или просто е..анутый простите за мат)
То есть, если человек практикует духовный путь, то внутренне живет совсем иначе чем кажется со стороны. Собственно все. Тогда не понимаю к чему и что такое духовные институты, и духовный путь, которые делятся имеют свои классификации и прочее. Которые используют дух какое-то понятие, которым постоянно оперируют но так и не понятно что имеют ввиду под этим словом. Честно очень хочется узнать наконец, что такое Дух?
 

Всего комментариев: 15



 
19.07.2011
« назад смелее :) вперед »
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
весь архив
Сутевые вещи
  • О чем и для кого?
  • Работа с Интеллектом
  • Органы Восприятия
  • Альфа- и бета- Термины
  • Процесс развития Интеллекта
  • Основной вид Связи с Миром
  • Базовое свойство Интеллекта
  • Абстрактное и Предметное
  • Практика в повседневной жизни
  • Форматы отношений


    • Самое обсуждаемое
  • Идеи, ради которых стоит жить (53)
  • Ускорить Просветление (46)
  • Что делать? (43)
  • Проблемный Родственничек (31)
  • Сон и отдых (29)
  • Ф4: Весна — Лето — Осень — Зима (19)
  • Работа с Аксиомами (19)
  • Камень, ножницы, бумага (17)
  • Термины и Понятия (16)
  • Исчезновение (16)
  • Шок!!! (15)
  • Мир мышей (15)


    • Рекламное


    Экспериментальное

    ТОП-777: рейтинг сайтов, развивающих Человека


    Новости | Библиотека Лотоса | Почтовая рассылка | Журнал «Эзотера» | Форумы Лотоса | Календарь Событий | Ссылки

    Дружественные почтовые рассылки
    Библиотека Лотоса. Эзотерика. Магия. Религия.
    Новости БодхиNet
    Территория развития
    Семинары Бориса Золотова
    В помощь Дзенствующему

    Лотос Давайте обсуждать и договариваться 1999-2017
    Сайт Лотоса. Системы Развития Человека. Современная Эзотерика. И вот мы здесь :)
    | Правообладателям
    Модное: Твиттер Фейсбук Вконтакте Живой Журнал
    Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100