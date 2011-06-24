Блог Лотоса начало | все темы | rss Непротиворечивость Думание о себе как о хорошем человеке тормозит развитие. Впрочем любое думание и представления о себе тормозят, хотя происходит это не сразу. Сначала накапливается масса неудолетворенностей, которые заставляют задуматься о смысле жизни. Размышления приводят к формированию простых понятий о том, что есть добро и зло, но добро однозначно лучше зла. Из этого следует, что я сам, пусть и не абсолютное, но всё же добро. Иначе жизнь невыносима чисто на уровне физических ощущений. Подобная поляризация заставляет отталкивать от себя всё, что является злом — лень, ложь, лесть, лизоблюдство и лишние калории :) Включается механизм борьбы, преодоления трудностей, что приводит к неизбежным страданиям. Сам выход из мира страданий превращается в цель, что лишь льёт воду на ту же мельницу. Казалось бы замкнутый круг? Нет. Грамотным Ходом является осмысленное исследование самого инструмента исследования, то есть Интеллекта. Именно через него определяются те Понятия, в контексте которых случается жизнь. Ядро Понятий должно быть более-менее непротиворечивым. Нельзя быть одновременно липким и гладким, сладким и соленым, громким и тихим, ванильным и ацетоновым, красным и синим, довольным и унылым. Или можно? Привычная Картина Мира (ПКМ) не терпит противоречий, ибо рушится. А должна быть стабильной, являя собой природу простых вещей Внешнего Мира. Стул, стол, карандаш — всему свое место и назначение. Понятно как другим обращаться с этими простыми вещами, понятно как тебе с ними обращаться. Вот так Внешний Мир формирует и «держит» ПКМ каждого. Внутри ПКМ есть представления о самом себе, которые просто обязаны быть простыми и непротиворечивыми. Иначе капец социальной успешности. Кто ты, если не болельщик «Спартака», или «Зенита», если не любитель пива и не ценитель вин, если не спортсмен, не путешественник, не художник, или хотя бы фрик? Разотождествление с этими увлекательными ролями тут же начинает выводить тебя из всех этих социальных групп. А остаться в каждой из них невозможно. Или все таки возможно? И вот тут на сцене появляется наработанная способность совмещать в себе самом самые разные миры. Цена такого совмещения — крайне высокая энергозатратность. Фактически быть одновременно и тем, и этим означает проявляться в каждый нужный момент либо тем, либо этим. При высокой плотности контактов с Внешним Миром это означает проживать одновременно много жизней. Столько, сколько способен в себя вместить. Нужно ли это? Если созрел до вопроса «кто я?», то, скорее всего, придется… 24.06.2011 адрес этой страницы | добавить комментарий

темы: развитие, понимание, внешний мир темы: интеллект Всего комментариев: 12



#1 Being-alex | 24.06.2011 14:43 сказать-то хотели?

Осмысленное исследование Интеллекта — это что? От того, что мы определили, что интеллект называет некую коричневую массу говном, оно говном быть не перестанет.

А может быть Грамотным(и) Ходом(ами) является 1) решать возникающие задачи 2) отслеживать свои теневые аспекты (отчуждаемые «плохие» стороны" и интегрировать их 3) работать с эмоциями 4) укреплять свое тело и восстанавливать связь ума с телом? И в том числе в процессе осознавать как работает Интеллект? Какая-то мутная размытая статья. Лотос: Being-alex, могу лишь посоветовать читать другие статьи блога. Данная статья — из середины. #2 oksunny | 24.06.2011 15:06 я-то думаю, ну почему мне вечно часов в сутках мало! :))) #3 sandal | 24.06.2011 18:45

Как раз то следующей задачей является сделать так чтобы совмещение этих разных миров происходило естесственно, и не затрачивало больших усилий. Лотос: Нужно иметь ввиду, что высокая энергозатратность компенсируется высокой энергоёмкостью. Проще говоря, будет Сенька — будет и по Сеньке мундир :) #4 Пётр | 24.06.2011 21:58 так-же видит.». Но хочется развития высказанных мыслей, ответов на вопрос «что с этим делать?».

Спасибо комментаторам, уже предложили пару интересных вариантов. (так оно и задумывалось? =) Основное, что я вынес из поста: «ога… значит это меня не глючит, раз уважаемый Лотосвидит.». Но хочется развития высказанных мыслей, ответов на вопрос «что с этим делать?».Спасибо комментаторам, уже предложили пару интересных вариантов. (так оно и задумывалось? =) Вот, это — не понятно: "Нужно ли это? Если созрел до вопроса «кто я?», то, скорее всего, придется… " Лотос: Если серьезно созрел до вопроса «кто я?», то вопрос этот уже не отпускает. Неизбежное разотождествление с Интеллектом приносит новые, аналогичные вопросы, но уже не в словесной форме. Отвечать на эти вопросы приходится Проявлениями. Разумеется, обучаясь и пробуя разные варианты на ходу. #5 Ната Ли | 25.06.2011 01:00 «Думание о себе как о хорошем человеке тормозит развитие.» А как о плохом?

С пониманием

- относительности и условности категорий «хороший/плохой»,

- их взаимозаменяемости в пределах проявлений одной личности,

- зависимости того или иного «статуса» от оценочных позиций,

- которые зависят, в свою очередь, от КМ оценивающего

- и пр., пр….

ПКМ становится более гибкой, а значит, менее категоричной и привязанной к данным категориям как определяющим самоидентификацию со всеми вытекающими последствиями. «Фактически быть одновременно и тем, и этим означает проявляться в каждый нужный момент либо тем, либо этим… Нужно ли это?» Решение о том, что это нужно, ничего не поменяет. Это естественный эволюционный процесс развития сознания. Постепенный. На протяжении которого снижается влияние стереотипов мышления на самоопределение. И важность этого самоопределения как такового в понятийных категориях. #6 Сергей | 02.07.2011 18:26 Спасибо за пост, очень интересно. Вопрос ко всем — вот это понятно: "Фактически быть одновременно и тем, и этим означает проявляться в каждый нужный момент либо тем, либо этим. " Например, идешь сегодня на стадион болеть за Спартак — и ты свой, а завтра — идешь за Зенит — и ты также свой. Но в этом примере идет речь о моменте, а точнее — о 2–3 часах из твоей жизни. Но что делать в ситуации, когда «нужный момент» растянут во времени? Вот сейчас, когда я пишу этот комментарий, я все-таки за кого — за Спартак или Зенит? Люблю я комедии или боевики? Лотос: Вот они, правильные вопросы! :) #7 ёй | 04.07.2011 10:15 #8 Frend | 12.07.2011 16:22 #9 Лада | 31.08.2011 23:02

Лотос,

ну хорошо, не нужно, скажете вы.

А что взамен?

может так получиться, что старое отбросил, а новое не нашел? #10 аня | 03.09.2011 00:31 #11 Алексей Сергеевич | 25.10.2011 13:03

- Мысль, если она правильна, не может останавливать развитие… другое дело, если мысль не адаптирована под социальную систему!

P. S. И вообще, господа, начните с МЕЧТЫ ;-) #12 Adim | 28.12.2011 23:17

в себе самых различных миров вообще супер ! Я думал, что тяжело будет из себя что либо выудить, а нет вот так сразу и столько много. Стала понятна природа моих некоторых огорчений и страданий. До селе я по разному пытался на них взглянуть, но результат был слабым. Спасибо огромное. Всего комментариев: 12



Вот в этой теме меня пробрало от макушки головы до кончиков пальцев. До этого момента читал, размышлял. А здесь начал читать и взрыв ! Нашлась одна из аксиом с которой я живу. Я пользуюсь ей на протяжении долгого периода. Ну а совмещениев себе самых различных миров вообще супер ! Я думал, что тяжело будет из себя что либо выудить, а нет вот так сразу и столько много. Стала понятна природа моих некоторых огорчений и страданий. До селе я по разному пытался на них взглянуть, но результат был слабым. Спасибо огромное. Лотос, совмещая в себе или находясь в поиске разных миров либо разных своих проявлений, ты безусловно отдаешь много энергии, которая возмещается мирскими поступками, делая добро, если ты на стороне добра, ты получаешь в благодарность энергию, вызванную эмоцией человеческой! Только тут нужно четко осознавать, к чему ты стремишься, как человек земной, каково твое предназначение…- Мысль, если она правильна, не может останавливать развитие… другое дело, если мысль не адаптирована под социальную систему!P. S. И вообще, господа, начните с МЕЧТЫ Цитата, уже не помню откуда: любая мысль о себе ограничивает то, что ты есть. Нужно ли это? Если созрел до вопроса «кто я?», то, скорее всего, придется…Лотос,ну хорошо, не нужно, скажете вы.А что взамен?может так получиться, что старое отбросил, а новое не нашел? От рождения человек ощущает себя добром. Зло он потом приобретает. Так природа распорядилась, злыми, плохими люди не рождаются. какой нужный, таго и люби. растягивать ниобизательна. Цитата: Цена такого совмещения — крайне высокая энергозатратностьКак раз то следующей задачей является сделать так чтобы совмещение этих разных миров происходило естесственно, и не затрачивало больших усилий. думаю, ну почему мне вечно часов в сутках мало! :))) Уважаемый Лотос, а вы чтохотели?Осмысленное исследование Интеллекта — это что? От того, что мы определили, что интеллект называет некую коричневую массу говном, оно говном быть не перестанет.А может быть Грамотным(и) Ходом(ами) является 1) решать возникающие задачи 2) отслеживать свои теневые аспекты (отчуждаемые «плохие» стороны" и интегрировать их 3) работать с эмоциями 4) укреплять свое тело и восстанавливать связь ума с телом? И в том числе в процессе осознавать как работаетмутная размытая статья.