Непротиворечивость

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Блог Лотоса
Думание о себе как о хорошем человеке тормозит развитие. Впрочем любое думание и представления о себе тормозят, хотя происходит это не сразу. Сначала накапливается масса неудолетворенностей, которые заставляют задуматься о смысле жизни. Размышления приводят к формированию простых понятий о том, что есть добро и зло, но добро однозначно лучше зла. Из этого следует, что я сам, пусть и не абсолютное, но всё же добро. Иначе жизнь невыносима чисто на уровне физических ощущений.
Подобная поляризация заставляет отталкивать от себя всё, что является злом — лень, ложь, лесть, лизоблюдство и лишние калории :)
Включается механизм борьбы, преодоления трудностей, что приводит к неизбежным страданиям. Сам выход из мира страданий превращается в цель, что лишь льёт воду на ту же мельницу.
Казалось бы замкнутый круг? Нет. Грамотным Ходом является осмысленное исследование самого инструмента исследования, то есть Интеллекта. Именно через него определяются те Понятия, в контексте которых случается жизнь.
Ядро Понятий должно быть более-менее непротиворечивым. Нельзя быть одновременно липким и гладким, сладким и соленым, громким и тихим, ванильным и ацетоновым, красным и синим, довольным и унылым. Или можно? Привычная Картина Мира (ПКМ) не терпит противоречий, ибо рушится. А должна быть стабильной, являя собой природу простых вещей Внешнего Мира. Стул, стол, карандаш — всему свое место и назначение. Понятно как другим обращаться с этими простыми вещами, понятно как тебе с ними обращаться. Вот так Внешний Мир формирует и «держит» ПКМ каждого.
Внутри ПКМ есть представления о самом себе, которые просто обязаны быть простыми и непротиворечивыми. Иначе капец социальной успешности. Кто ты, если не болельщик «Спартака», или «Зенита», если не любитель пива и не ценитель вин, если не спортсмен, не путешественник, не художник, или хотя бы фрик? Разотождествление с этими увлекательными ролями тут же начинает выводить тебя из всех этих социальных групп. А остаться в каждой из них невозможно. Или все таки возможно?
И вот тут на сцене появляется наработанная способность совмещать в себе самом самые разные миры. Цена такого совмещения — крайне высокая энергозатратность. Фактически быть одновременно и тем, и этим означает проявляться в каждый нужный момент либо тем, либо этим. При высокой плотности контактов с Внешним Миром это означает проживать одновременно много жизней. Столько, сколько способен в себя вместить. Нужно ли это? Если созрел до вопроса «кто я?», то, скорее всего, придется…
Всего комментариев: 12
#1 Being-alex | 24.06.2011 14:43
Уважаемый Лотос, а вы что сказать-то
хотели?
Осмысленное исследование Интеллекта — это что? От того, что мы определили, что интеллект называет некую коричневую массу говном, оно говном быть не перестанет.
А может быть Грамотным(и) Ходом(ами) является 1) решать возникающие задачи 2) отслеживать свои теневые аспекты (отчуждаемые «плохие» стороны" и интегрировать их 3) работать с эмоциями 4) укреплять свое тело и восстанавливать связь ума с телом? И в том числе в процессе осознавать как работает Интеллект?
Какая-то
мутная размытая статья.
Лотос: Being-alex, могу лишь посоветовать читать другие статьи блога. Данная статья — из середины.
#2 oksunny | 24.06.2011 15:06
а я-то
думаю, ну почему мне вечно часов в сутках мало! :)))
#3 sandal | 24.06.2011 18:45
Цитата: Цена такого совмещения — крайне высокая энергозатратность
Как раз то следующей задачей является сделать так чтобы совмещение этих разных миров происходило естесственно, и не затрачивало больших усилий.
Лотос: Нужно иметь ввиду, что высокая энергозатратность компенсируется высокой энергоёмкостью. Проще говоря, будет Сенька — будет и по Сеньке мундир :)
#4 Пётр | 24.06.2011 21:58
Основное, что я вынес из поста: «ога… значит это меня не глючит, раз уважаемый Лотос так-же
видит.». Но хочется развития высказанных мыслей, ответов на вопрос «что с этим делать?».
Спасибо комментаторам, уже предложили пару интересных вариантов. (так оно и задумывалось? =)
Вот, это — не понятно: "Нужно ли это? Если созрел до вопроса «кто я?», то, скорее всего, придется… "
Лотос: Если серьезно созрел до вопроса «кто я?», то вопрос этот уже не отпускает. Неизбежное разотождествление с Интеллектом приносит новые, аналогичные вопросы, но уже не в словесной форме. Отвечать на эти вопросы приходится Проявлениями. Разумеется, обучаясь и пробуя разные варианты на ходу.
#5 Ната Ли | 25.06.2011 01:00
«Думание о себе как о хорошем человеке тормозит развитие.»
А как о плохом?
С пониманием
- относительности и условности категорий «хороший/плохой»,
- их взаимозаменяемости в пределах проявлений одной личности,
- зависимости того или иного «статуса» от оценочных позиций,
- которые зависят, в свою очередь, от КМ оценивающего
- и пр., пр….
ПКМ становится более гибкой, а значит, менее категоричной и привязанной к данным категориям как определяющим самоидентификацию со всеми вытекающими последствиями.
«Фактически быть одновременно и тем, и этим означает проявляться в каждый нужный момент либо тем, либо этим… Нужно ли это?»
Решение о том, что это нужно, ничего не поменяет. Это естественный эволюционный процесс развития сознания. Постепенный. На протяжении которого снижается влияние стереотипов мышления на самоопределение. И важность этого самоопределения как такового в понятийных категориях.
#6 Сергей | 02.07.2011 18:26
Спасибо за пост, очень интересно.
Вопрос ко всем — вот это понятно: "Фактически быть одновременно и тем, и этим означает проявляться в каждый нужный момент либо тем, либо этим. "
Например, идешь сегодня на стадион болеть за Спартак — и ты свой, а завтра — идешь за Зенит — и ты также свой. Но в этом примере идет речь о моменте, а точнее — о 2–3 часах из твоей жизни.
Но что делать в ситуации, когда «нужный момент» растянут во времени? Вот сейчас, когда я пишу этот комментарий, я все-таки за кого — за Спартак или Зенит? Люблю я комедии или боевики?
Лотос: Вот они, правильные вопросы! :)
#7 ёй | 04.07.2011 10:15
какой нужный, таго и люби. растягивать ниобизательна.
#8 Frend | 12.07.2011 16:22
От рождения человек ощущает себя добром. Зло он потом приобретает. Так природа распорядилась, злыми, плохими люди не рождаются.
#9 Лада | 31.08.2011 23:02
Нужно ли это? Если созрел до вопроса «кто я?», то, скорее всего, придется…
Лотос,
ну хорошо, не нужно, скажете вы.
А что взамен?
может так получиться, что старое отбросил, а новое не нашел?
#10 аня | 03.09.2011 00:31
Цитата, уже не помню откуда: любая мысль о себе ограничивает то, что ты есть.
#11 Алексей Сергеевич | 25.10.2011 13:03
Лотос, совмещая в себе или находясь в поиске разных миров либо разных своих проявлений, ты безусловно отдаешь много энергии, которая возмещается мирскими поступками, делая добро, если ты на стороне добра, ты получаешь в благодарность энергию, вызванную эмоцией человеческой! Только тут нужно четко осознавать, к чему ты стремишься, как человек земной, каково твое предназначение…
- Мысль, если она правильна, не может останавливать развитие… другое дело, если мысль не адаптирована под социальную систему!
P. S. И вообще, господа, начните с МЕЧТЫ ;-)
#12 Adim | 28.12.2011 23:17
Вот в этой теме меня пробрало от макушки головы до кончиков пальцев. До этого момента читал, размышлял. А здесь начал читать и взрыв ! Нашлась одна из аксиом с которой я живу. Я пользуюсь ей на протяжении долгого периода. Ну а совмещение
в себе самых различных миров вообще супер ! Я думал, что тяжело будет из себя что либо выудить, а нет вот так сразу и столько много. Стала понятна природа моих некоторых огорчений и страданий. До селе я по разному пытался на них взглянуть, но результат был слабым. Спасибо огромное.