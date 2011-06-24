Сайт Лотоса » на главную страницу
домойFacebookTwitter
книги · статьи · форумы · чат · события
основные разделы:

Новости сайта

Форумы Лотоса

Календарь событий

Журнал «Эзотера»

Проживи это!

Блог Лотоса

Эзо-чат

ТОП-777

 

Библиотека Лотоса

Бумажные книги

Энциклопедия

Zen-фильм: наше кино

Zen-фильмы на DVD

Старые Форумы Лотоса

Реклама на сайте
объявления и реклама:

двигаемся дальше:

Виртуальный Тренинг

Вебинары, аудио-чаты

Организации и люди

Почтовая рассылка

Поиск по ресурсам

Фото-музей Лотоса

Верные знакомства

 

Аудио-Библиотека

ТВ Психология21

Видео-ролики

Аудио-книги

Lotos iRadio

Музыка Мира

О проекте
акции и проекты:

Тематические аудио, видео, тексты в свободном доступе

Проект «Планета Земля
здесь и сейчас»

Итоги акций:
«Книги, которые меня потрясли»
«Музыка, которая меня потрясла»
«Фильм, который меня потряс»

Лучшие книги по темам: современная психология, Йога, Цигун, все о медитации, Путь Дзен, Просветление
Блог Лотоса
начало | все темы | rss

Непротиворечивость

Думание о себе как о хорошем человеке тормозит развитие. Впрочем любое думание и представления о себе тормозят, хотя происходит это не сразу. Сначала накапливается масса неудолетворенностей, которые заставляют задуматься о смысле жизни. Размышления приводят к формированию простых понятий о том, что есть добро и зло, но добро однозначно лучше зла. Из этого следует, что я сам, пусть и не абсолютное, но всё же добро. Иначе жизнь невыносима чисто на уровне физических ощущений.

Подобная поляризация заставляет отталкивать от себя всё, что является злом — лень, ложь, лесть, лизоблюдство и лишние калории :)

Включается механизм борьбы, преодоления трудностей, что приводит к неизбежным страданиям. Сам выход из мира страданий превращается в цель, что лишь льёт воду на ту же мельницу.

Казалось бы замкнутый круг? Нет. Грамотным Ходом является осмысленное исследование самого инструмента исследования, то есть Интеллекта. Именно через него определяются те Понятия, в контексте которых случается жизнь.

Ядро Понятий должно быть более-менее непротиворечивым. Нельзя быть одновременно липким и гладким, сладким и соленым, громким и тихим, ванильным и ацетоновым, красным и синим, довольным и унылым. Или можно? Привычная Картина Мира (ПКМ) не терпит противоречий, ибо рушится. А должна быть стабильной, являя собой природу простых вещей Внешнего Мира. Стул, стол, карандаш — всему свое место и назначение. Понятно как другим обращаться с этими простыми вещами, понятно как тебе с ними обращаться. Вот так Внешний Мир формирует и «держит» ПКМ каждого.

Внутри ПКМ есть представления о самом себе, которые просто обязаны быть простыми и непротиворечивыми. Иначе капец социальной успешности. Кто ты, если не болельщик «Спартака», или «Зенита», если не любитель пива и не ценитель вин, если не спортсмен, не путешественник, не художник, или хотя бы фрик? Разотождествление с этими увлекательными ролями тут же начинает выводить тебя из всех этих социальных групп. А остаться в каждой из них невозможно. Или все таки возможно?

И вот тут на сцене появляется наработанная способность совмещать в себе самом самые разные миры. Цена такого совмещения — крайне высокая энергозатратность. Фактически быть одновременно и тем, и этим означает проявляться в каждый нужный момент либо тем, либо этим. При высокой плотности контактов с Внешним Миром это означает проживать одновременно много жизней. Столько, сколько способен в себя вместить. Нужно ли это? Если созрел до вопроса «кто я?», то, скорее всего, придется…

24.06.2011
адрес этой страницы | добавить комментарий
темы: интеллект, развитие, понимание, внешний мир

Всего комментариев: 12



#1 Being-alex  | 24.06.2011 14:43

Уважаемый Лотос, а вы что сказать-то хотели?
Осмысленное исследование Интеллекта — это что? От того, что мы определили, что интеллект называет некую коричневую массу говном, оно говном быть не перестанет.
А может быть Грамотным(и) Ходом(ами) является 1) решать возникающие задачи 2) отслеживать свои теневые аспекты (отчуждаемые «плохие» стороны" и интегрировать их 3) работать с эмоциями 4) укреплять свое тело и восстанавливать связь ума с телом? И в том числе в процессе осознавать как работает Интеллект?

Какая-то мутная размытая статья.

Лотос: Being-alex, могу лишь посоветовать читать другие статьи блога. Данная статья — из середины. 

#2 oksunny  | 24.06.2011 15:06

а я-то думаю, ну почему мне вечно часов в сутках мало! :)))
 

#3 sandal  | 24.06.2011 18:45

Цитата: Цена такого совмещения — крайне высокая энергозатратность
Как раз то следующей задачей является сделать так чтобы совмещение этих разных миров происходило естесственно, и не затрачивало больших усилий.

Лотос: Нужно иметь ввиду, что высокая энергозатратность компенсируется высокой энергоёмкостью. Проще говоря, будет Сенька — будет и по Сеньке мундир :) 

#4 Пётр  | 24.06.2011 21:58

Основное, что я вынес из поста: «ога… значит это меня не глючит, раз уважаемый Лотос так-же видит.». Но хочется развития высказанных мыслей, ответов на вопрос «что с этим делать?».
Спасибо комментаторам, уже предложили пару интересных вариантов. (так оно и задумывалось? =)

Вот, это — не понятно: "Нужно ли это? Если созрел до вопроса «кто я?», то, скорее всего, придется… "

Лотос: Если серьезно созрел до вопроса «кто я?», то вопрос этот уже не отпускает. Неизбежное разотождествление с Интеллектом приносит новые, аналогичные вопросы, но уже не в словесной форме. Отвечать на эти вопросы приходится Проявлениями. Разумеется, обучаясь и пробуя разные варианты на ходу. 

#5 Ната Ли  | 25.06.2011 01:00

«Думание о себе как о хорошем человеке тормозит развитие.»

А как о плохом?
С пониманием
- относительности и условности категорий «хороший/плохой»,
- их взаимозаменяемости в пределах проявлений одной личности,
- зависимости того или иного «статуса» от оценочных позиций,
- которые зависят, в свою очередь, от КМ оценивающего
- и пр., пр….
ПКМ становится более гибкой, а значит, менее категоричной и привязанной к данным категориям как определяющим самоидентификацию со всеми вытекающими последствиями.

«Фактически быть одновременно и тем, и этим означает проявляться в каждый нужный момент либо тем, либо этим… Нужно ли это?»

Решение о том, что это нужно, ничего не поменяет. Это естественный эволюционный процесс развития сознания. Постепенный. На протяжении которого снижается влияние стереотипов мышления на самоопределение. И важность этого самоопределения как такового в понятийных категориях.

 

#6 Сергей  | 02.07.2011 18:26

Спасибо за пост, очень интересно.

Вопрос ко всем — вот это понятно: "Фактически быть одновременно и тем, и этим означает проявляться в каждый нужный момент либо тем, либо этим. "

Например, идешь сегодня на стадион болеть за Спартак — и ты свой, а завтра — идешь за Зенит — и ты также свой. Но в этом примере идет речь о моменте, а точнее — о 2–3 часах из твоей жизни.

Но что делать в ситуации, когда «нужный момент» растянут во времени? Вот сейчас, когда я пишу этот комментарий, я все-таки за кого — за Спартак или Зенит? Люблю я комедии или боевики?

Лотос: Вот они, правильные вопросы! :) 

#7 ёй  | 04.07.2011 10:15

какой нужный, таго и люби. растягивать ниобизательна.
 

#8 Frend  | 12.07.2011 16:22

От рождения человек ощущает себя добром. Зло он потом приобретает. Так природа распорядилась, злыми, плохими люди не рождаются.
 

#9 Лада  | 31.08.2011 23:02

Нужно ли это? Если созрел до вопроса «кто я?», то, скорее всего, придется…
Лотос,
ну хорошо, не нужно, скажете вы.
А что взамен?
может так получиться, что старое отбросил, а новое не нашел?
 

#10 аня  | 03.09.2011 00:31

Цитата, уже не помню откуда: любая мысль о себе ограничивает то, что ты есть.
 

#11 Алексей Сергеевич  | 25.10.2011 13:03

Лотос, совмещая в себе или находясь в поиске разных миров либо разных своих проявлений, ты безусловно отдаешь много энергии, которая возмещается мирскими поступками, делая добро, если ты на стороне добра, ты получаешь в благодарность энергию, вызванную эмоцией человеческой! Только тут нужно четко осознавать, к чему ты стремишься, как человек земной, каково твое предназначение…
- Мысль, если она правильна, не может останавливать развитие… другое дело, если мысль не адаптирована под социальную систему!
P. S. И вообще, господа, начните с МЕЧТЫ ;-)
 

#12 Adim  | 28.12.2011 23:17

Вот в этой теме меня пробрало от макушки головы до кончиков пальцев. До этого момента читал, размышлял. А здесь начал читать и взрыв ! Нашлась одна из аксиом с которой я живу. Я пользуюсь ей на протяжении долгого периода. Ну а совмещение
в себе самых различных миров вообще супер ! Я думал, что тяжело будет из себя что либо выудить, а нет вот так сразу и столько много. Стала понятна природа моих некоторых огорчений и страданий. До селе я по разному пытался на них взглянуть, но результат был слабым. Спасибо огромное.
 

Всего комментариев: 12



 
24.06.2011
« назад смелее :) вперед »
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
весь архив
Сутевые вещи
  • О чем и для кого?
  • Работа с Интеллектом
  • Органы Восприятия
  • Альфа- и бета- Термины
  • Процесс развития Интеллекта
  • Основной вид Связи с Миром
  • Базовое свойство Интеллекта
  • Абстрактное и Предметное
  • Практика в повседневной жизни
  • Форматы отношений


    • Самое обсуждаемое
  • Идеи, ради которых стоит жить (53)
  • Ускорить Просветление (46)
  • Что делать? (43)
  • Проблемный Родственничек (31)
  • Сон и отдых (29)
  • Ф4: Весна — Лето — Осень — Зима (19)
  • Работа с Аксиомами (19)
  • Камень, ножницы, бумага (17)
  • Термины и Понятия (16)
  • Исчезновение (16)
  • Шок!!! (15)
  • Мир мышей (15)


    • Рекламное


    Экспериментальное

    ТОП-777: рейтинг сайтов, развивающих Человека


    Новости | Библиотека Лотоса | Почтовая рассылка | Журнал «Эзотера» | Форумы Лотоса | Календарь Событий | Ссылки

    Дружественные почтовые рассылки
    Библиотека Лотоса. Эзотерика. Магия. Религия.
    Новости БодхиNet
    Территория развития
    Семинары Бориса Золотова
    В помощь Дзенствующему

    Лотос Давайте обсуждать и договариваться 1999-2017
    Сайт Лотоса. Системы Развития Человека. Современная Эзотерика. И вот мы здесь :)
    | Правообладателям
    Модное: Твиттер Фейсбук Вконтакте Живой Журнал
    Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100