Блог Лотоса начало | все темы | rss Термины и Понятия Основным содержимым Интеллекта являются Термины и Понятия. Термины точны, а Понятия обширны. Например, Интеллект — это Термин. А Практика — это Понятие. Между Терминами и Понятиями часто сложно нащупать разницу, однако важно в принципе знать об их существовании и видеть непосредственно их работу. Если провести аналогию с Осязанием, то Термины — это элементарные предметы (гвоздь, пуговица), а Понятия — это объекты/вещи (шкаф, пальто). Если удалить из мира Осязания все объекты, созданные человеком, то останется «пустое» пространство, мало пригодное для жизни. Точно также, если из Интеллекта удалить все созданные человеком Термины и Понятия, то Интеллект исчезнет, так как проявлен лишь благодаря своему содержимому. Восприятие происходящего через Интеллект, посредством Терминов и Понятий, является двухполярным. Почему? Таковы нынешние свойства Терминов и Понятий, и, соответственно, таковы же нынешние свойства главного воспринимающего Органа — Интеллекта. Он зародился «с нуля», через постепенное создание Терминов и Понятий именно в таком виде. Самый первый позыв мифического дикого человека — отобрать у природы в свою пользу. У неё для себя. Базовый двухполярный позыв. Это стало получаться. Дальше пошло по нарастающей и по расширяющей. Долгое время схема работала, пока людей было мало и внешний ресурс выглядел неисчерпаемым. Было куда расти и вширь (новые территории) и вглубь (новые Термины, новые Понятия). Постепенно некоторые стали подходить к внутренним пределам, что ощущается в виде нарастающих страданий. А кое-кто начал выходить за эти пределы, открывая новые «пласты бытия» для всех. Из широко известных можно назвать Будду и Лао Цзы. Нынешняя ситуация такова, что почти каждый ребёнок, благодаря Внешней Среде, быстро проходит путь становления Интеллекта «с нуля» до предела и дальше уже живет в страданиях и лишениях. Внутри страдающих сложились свои представления о том, как можно избежать этого страдания. Например, иметь больше чего бы то ни было, чем другие (вещей, образованности, связей и т.п.). Поскольку лишь самым ловким это удается, а по мере движения действительно страдания облегчаются, то такой путь считается более-менее подходящим, хотя реально вопрос не решает. Вопрос решается именно преобразованием двухполярных свойств Интеллекта, того Органа, через который идет восприятие происходящего. Для этого нужно работать с Терминами и Понятиями. Изучать их. Понимать их Свойства. Видеть как они взаимодействуют друг с другом, как отражаются на том же Осязании, на какой основе держатся. Нужно видеть, какие Понятия используешь ты сам, откуда они в тебе и почему «приглянулись». Одна эта практика может выбить из конкретной головы столько дури, что диву даешься :) Все, кто понял о чем речь, размещают в комментариях свой опыт работы с Терминами и Понятиями. Ага. 25.10.2011 адрес этой страницы | добавить комментарий

темы: понятия, интеллект, понимание темы: термины Всего комментариев: 17



#1 Ошо | 26.10.2011 15:58 #2 sona | 26.10.2011 21:46 #3 | 27.10.2011 12:47 #4 GALAXY | 31.10.2011 07:09

Спасибо, Лотос!

А теперь ага:

я меняю контексты, употребляя привычные устоявшиеся термины и понятия, причем таким образом и заостряя внимание, чтобы слушающий испытал нечто озарения от раскрывшегося нового смысла. В стихах иногда проскакивает по мере осенения :) Хорошая тема! и очень толково раскрыта!Спасибо, Лотос!А теперь ага:я меняю контексты, употребляя привычные устоявшиеся термины и понятия, причем таким образом и заостряя внимание, чтобы слушающий испытал нечто озарения от раскрывшегося нового смысла. В стихах иногда проскакивает по мере осенения :) Большое спасибо за блог Лотоса, я понимаю в нем не только буквы, но и слова, и всё вышеперечисленное. #5 "Жена облаченная в солнце" | 03.11.2011 17:34

Общее — это термины, или убеждения, что это одно, а это другое.

И то и другое таковым является пока ты считаешь его таковым.

Внутри человека масса убеждений. И пока он отождествляет себя с ними, им можно управлять. В писаниях сказано, тот кто сочтет имя Бога, сможет им управлять. У Бога нет имени и нет убеждений. Он свободен- абсолютно!

И ещё одно.

«Что появилось раньше курица или яйцо?» — раньше появилось слово или понятие определяющее их.

«Самому влиятельному», от меня привет. Увидимся! #6 Caти | 03.11.2011 19:09

Есть материя и действие – воспринимаемое. И есть посредники – ярлыки слов, терминов, понятий.

Просто для восприятия посредники не нужны, они появились для общения и взаимодействия с другими индивидуумами. Некоторые сначала воспринимают, а потом подбирают для этого подходящие обозначения, некоторые сразу жонглируют словесными конструкциями. Первое – через ум, второе – из ума.

В процессе развития появились обозначения того, что нельзя воспринять непосредственно.

На смену поколению, получающему удовольствие от непосредственного, без_ум_ного контакта с действительностью, пришло поколение, получающее удовольствие от работы ума (математики, программисты, …).

Ах, да, об опыте.

Как показал опыт, удовольствие от аромата духов «Елисейские поля» + удовольствие от выловленных в программе багов – это не просто двойное удовольствие. Это – экстаз.

Угу :) Лотос: Вполне! :) #7 Боги | 04.11.2011 15:43 #8 Denis | 05.11.2011 15:41 #9 Боги | 06.11.2011 15:57 когда-то придется платить! Рано или поздно! И взмах крыльев бабочки на одном конце света может привести к урагану на другом. #10 SunOrigin | 07.11.2011 04:23 Так и вижу горы личного опыта, размещенного читателями в комментариях. Лотос. Ты такой эпической хуеты ещё ни разу не писал. А хуже всего то, что явных видимых противоречий в ней нет, а значит можно сидеть на этой игле бесконечно долго. Мне тоже очень хотелось бы услышать в комментарии чужой опыт человека, применившего на практике многоплярный позыв в отношениях с внешней средой. Хотелось бы послушать вышедших за внутренние пределы и открывающих новые пласты бытия для всех. Кого-нибудь из малоизвестных. Хотелось бы услышать о твоих личных результатах работы по преобразованию двухполярных свойств Интеллекта, и как тебе это помогло решить твой вопрос жития в страданиях. Ещё мне немного хочется понять, как может полностью построенная на принципе «исходя из внешних обстоятельств» картина мира привести к такой оторванной от жизни хрени. И совсем чуть-чуть хочется понять, где я в тебе увидел здравомыслие, что так долго всё это слушал. #11 Боги | 07.11.2011 21:24

SunOrigin, мы напишем, напишем в ближайшее время! Нужно привести все в должную форму! Тема будет называться — «Ночь с Шахерезадой. Сказка в постель….» Там все и откроем!

Жду твоего ответа ……Лотос #12 Боги | 07.11.2011 21:24

SunOrigin, мы напишем, напишем в ближайшее время! Нужно привести все в должную форму! Тема будет называться — «Ночь с Шахерезадой. Сказка в постель….» Там все и откроем!

Жду твоего ответа ……Лотос #13 Боги | 08.11.2011 20:40

Как написал мой знакомый:

«Мир был какой-то не такой,

И миром правил голубой…..» #14 try | 20.02.2012 23:49 Привет, Лотос! А я, не понял, в чем конкретно заключается эта работа. Можешь пояснить? Вот возьмем понятие/термин (средней сложности) — Навык. Навык это понятие. Что дальше делать? Иду по списку примерных действий… Какие свойства у этого понятия? Оно нечеткое. Что-то можно как относить к навыку, а что-то и нет (например, «умение читать» — навык, а возможно и не навык, а система навыков, а «плаванье» — определенно навык, разбить трудно, а вот «зрение» — не навык совсем). Второе свойство «контекстовость». Употребляется чаще в контексте «обучение/умение». Третье свойство-качество — абстрактность понятия. Довольно абстрактное. Четвертое — общность (насколько много явлений может быть внесено под это понятие). Довольно общее понятие, но как минимум предполагает наличие того, кого обучают и еще много чего. На уровне осязания у меня никак не связанно или я не вижу, не умею чувствовать. Держится… на желании объяснить процесс обучения/научения. Это вообще об этом? Лотос, в чем двуполярность понятия Навык? Что значит выйти за пределы понятия Навык? #15 sylvia | 15.03.2012 01:15 #16 Гость | 02.12.2012 22:35 #17 Алексей | 31.01.2014 09:10 Кого-нибудь из малоизвестных. Хотелось бы услышать о твоих личных результатах работы по преобразованию news-vlad.ru двухполярных свойств Интеллекта, и как тебе это помогло решить твой вопрос жития в страданиях. Ещё мне немного хочется понять, как может полностью построенная на принципе «исходя из внешних обстоятельств» картина мира привести к такой оторванной от жизни хрени. И совсем чуть-чуть хочется понять, где я в тебе увидел здравомыслие, что так долго всё это слушал. Мне тоже очень хотелось бы услышать в комментарии чужой опыт человека, применившего на практике многоплярный позыв в отношениях с внешней средой. Хотелось бы послушать вышедших за внутренние пределы и открывающих новые пласты бытия для всех.из малоизвестных. Хотелось бы услышать о твоих личных результатах работы по преобразованиюдвухполярных свойств Интеллекта, и как тебе это помогло решить твой вопрос жития в страданиях. Ещё мне немного хочется понять, как может полностью построенная на принципе «исходя из внешних обстоятельств» картина мира привести к такой оторванной от жизни хрени. И совсемхочется понять, где я в тебе увидел здравомыслие, что так долго всё это слушал. Поддерживаю. Всего комментариев: 17



Имхо: Вначале тупо запоминаешь слово, потом его тупо используешь, а потом жизнь выстраивается так, что каждое использованное слово, проживётся всей своей сутью, всей своей глубиной, так, что потом язык прикусишь, чем ради красного словца слово изречешь. все у кастанеды SunOrigin, тут все сидят только на одной игле. На похоти!!! Тантра, …..ваша мать!!!Как написал мой знакомый:«Мир былне такой,И миром правил голубой…..» Лотос, когда твои ближайшие лекции? Назначай встречу. Придем все вместе…!! Чтобы посмотреть друг другу в глаза!SunOrigin, мы напишем, напишем в ближайшее время! Нужно привести все в должную форму! Тема будет называться — «Ночь с Шахерезадой. Сказка в постель….» Там все и откроем!Жду твоего ответа ……Лотос Лотос, когда твои ближайшие лекции? Назначай встречу. Придем все вместе…!! Чтобы посмотреть друг другу в глаза!SunOrigin, мы напишем, напишем в ближайшее время! Нужно привести все в должную форму! Тема будет называться — «Ночь с Шахерезадой. Сказка в постель….» Там все и откроем!Жду твоего ответа ……Лотос Лотос, восприятие происходящего через интеллект — путь в никуда. И ты это понял!! Дури становится только больше. Истина познается не через интеллект!! И когда маски сброшены, ты понимаешь — интеллект и есть причина всех твоих бед, которые теперь лавиной возвращаются тебе! Первопричина умеет УЧИТЬ и делает это жестко! За всепридется платить! Рано или поздно! И взмах крыльев бабочки на одном конце света может привести к урагану на другом. Отличная дурь, Лотос. Сати, это умственный онанизм, ничего не имеющий общего с наслаждением, о котором ты ничегошеньки не знаешь!! Привет, детка!! Немного другими словами.Есть материя и действие – воспринимаемое. И есть посредники – ярлыки слов, терминов, понятий.Просто для восприятия посредники не нужны, они появились для общения и взаимодействия с другими индивидуумами. Некоторые сначала воспринимают, а потом подбирают для этого подходящие обозначения, некоторые сразу жонглируют словесными конструкциями. Первое – через ум, второе – из ума.В процессе развития появились обозначения того, что нельзя воспринять непосредственно.На смену поколению, получающему удовольствие от непосредственного, без_ум_ного контакта с действительностью, пришло поколение, получающее удовольствие от работы ума (математики, программисты, …).Ах, да, об опыте.Как показал опыт, удовольствие от аромата духов «Елисейские поля» + удовольствие от выловленных в программе багов – это не просто двойное удовольствие. Это – экстаз.Угу :) «Что общего между письменным столом и вороном?» — спросил Шляпник Алису в книге Льюиса Кэрролла. Никто до сих пор не знал на него ответ.Общее — это термины, или убеждения, что это одно, а это другое.И то и другое таковым является пока ты считаешь его таковым.Внутри человека масса убеждений. И пока он отождествляет себя с ними, им можно управлять. В писаниях сказано, тот кто сочтет имя Бога, сможет им управлять. У Бога нет имени и нет убеждений. Он свободен- абсолютно!И ещё одно.«Что появилось раньше курица или яйцо?» — раньше появилось слово или понятие определяющее их.«Самому влиятельному», от меня привет. Увидимся! Удаляя из интеллекта двухполярность интеллекта, лотос, ты разделяешь интеллект на два полюса — удаляющий и удалямое. Термины то же понятие. Ошо красиво написал про масло масленое. Существительные — это человеческие изобретения, необходимые, но человеческие изобретения. Но существование состоит из глаголов, только из глаголов, а не из существительных и местоимений… Вглядитесь в это. Вы смотрите на цветок, на розу. Назвать ее «цветок» неправильно, поскольку она не прекратила «цветения». Она еще цветет; это глагол, это течение. Назвав ее цветком, вы сделали ее существительным. Вы видите речку. Вы называете ее «речка» — тем самым вы сделали ее существительным. Но это «речкование». Для существования более точно будет называть ее «речкованием», течением. Все в изменении, в течении. Ребенок становится юношей; юноша становится взрослым; жизнь переходит в смерть; смерть переходит в жизнь.