Блог Лотоса начало | все темы | rss Камень, ножницы, бумага условно-детскую игру «Камень, ножницы, бумага»? Смысл ее в том, что выбирается что-то одно, но при этом камень ломает ножницы, ножницы режут бумагу, а бумага обёртывает камень. Эта модель хорошо объясняет происходящее. Помнишь такуюигру «Камень, ножницы, бумага»? Смысл ее в том, что выбираетсяодно, но при этом камень ломает ножницы, ножницы режут бумагу, а бумага обёртывает камень. Эта модель хорошо объясняет происходящее. Какой бы выбор ты ни сделал, он будет решать одни проблемы, но создавать новые. Какую формы бы ты ни принял, она будет развивать одни качества и угнетать другие. В какой-то момент ножницы перестают устраивать — слишком ломкие. Начинается движение в сторону камня. История снова повторяется, только детали иные. Когда камень становится слишком твёрд и не гибок, начинается движение в сторону бумаги. А от бумаги снова к ножницам вместе с пониманием, что всё вернулось на круги своя. Можно принять такое положение вещей, нечего не осмыслять, а просто находиться в постоянном движении от одного к другому. Можно попытаться быть либо камнем, либо ножницами, либо бумагой в зависимости от ситуации. Это Путь Воина. Ресурсоёмкий, но интересный. Можно попробовать быть и камнем, и ножницами, и бумагой одновременно. Тогда часть камней будет видеть в тебе камень, часть — ножницы, часть — бумагу, в зависимости от собственной фазы и текущего Состояния. Аналогично с ножницами и бумагой. Но в большинстве случаев произойдет выход из рассматриваемой модели. Идентификация станет невозможной. Контакт — необычным. Найти «земное» воплощение такой формы — это мощный вызов. В конце стоит добавить, что нынешнее быстрое созревание Интеллекта многих людей ведет к ускоренной смене камней, ножниц и бумаг. Всё больше людей попадает в принципиальный тупик невозможности выхода из этой круговерти. И это хорошо. Последний вариант выхода является закономерным Ходом. Но прямого перехода там нет. Нужен тот самый квантовый скачок. 30.03.2011 адрес этой страницы | добавить комментарий

темы: концепции, будущее темы: понимание Всего комментариев: 17



#1 ARIOM | 31.03.2011 03:41

Это очень большая и нудная проблема совершив личный скачок ждать остальных :)) и быть водой, и точить камень :)) ножницы и бумагу.

Храни тебя Господь Бог, драгоценный уважаемый Лотос! #2 Yaspis | 01.04.2011 14:34 #3 Invest01 | 02.04.2011 18:03 Как то сразу вспомнилось интересное изречение с вопросом: Кто главная фигура в шахматах? Пешка? Конь? Или Ферзь? Есть интересный ответ: Главная фигура в шахматах — это сам Игрок.

Красиво? конечно же да)) но.. Игрок -- является тоже фигурой…

Конечно нужен вариант выхода, это тот самый квантовый скачек… о котором говориться в посте..

хотя там же правильно и говориться -- что это и последний и закономерный Ход…

а пока играем. Привет Лотос, тыщу лет у тебя не был, красивый пост. #4 lyam | 04.04.2011 16:06 #5 воображение | 05.04.2011 12:37 #6 re: квантовый качок | 05.04.2011 17:14 кем-то быть и кого-то точить..

..наверное это авторский стиль от господи бога #7 на Ладони | 08.04.2011 08:39 как-то попробовал найти себя будто я на Ладони, как-будто меня видно снизу вверх и сверху вниз со всех сторон напросвет

и ничего не скроешь

Всегда Все меня Видно

все неловкости, несовершенства, какбэ косяки, все важности, пакостности, сморщенность и раздутость самомнительности, маленькие притаенные привычки, захватывающие карусельные мысли, гулящие и героические замыслы, образцово-примерные порывы впечатляющего добра, падкость до неведомой высоты квантового скачка, глуповатый блеск отточенных ходов интеллекта

Все это Видно, помню я об этом или нет, Видно Всегда насквозь без утайки без остатка

…и испытал неприличное удовольствие облегчения когда оставаясь при самом себе на Ладони от Ладони Ничего Не Скрыть #8 Yaspis | 08.04.2011 14:03 www.youtube.com/watch?v=2Ho_5FMepcw

Видеопритча в тему =) #9 ладошка | 09.04.2011 07:58

спасибо. мне не видно.спасибо. канат внимания выигрывает сердце. #10 Забава | 17.04.2011 11:52 "Последний вариант выхода является закономерным Ходом. " Лотос — какой Ход? #11 WE | 27.04.2011 04:16

для меня- всё это узнаваемо, столько раз проходил КНБ,

но, конечно, «квантового скачка» не проходил:) описано, Лотос, достаточно четко и верно.для меня- всё это узнаваемо, столько раз проходил КНБ,но, конечно, «квантового скачка» не проходил:) А Сам Игрок -если тут сравнивали с шахматами — это само внимание, которое и вляпывается в отождествление с КНБ.

Оно само по себе вроде бы только так и работает -вляпываясь по полной -забывая себя.

Но если некая доля внимания — как наблюдатель -отслеживает эти вляпывания… значит из этого что то и «выйдет». #12 invest01 | 11.05.2011 12:59 #13 Анонимкалиостро | 05.06.2011 18:27 #14 Zuzu | 10.06.2011 17:06

Хотела еще раз перечетать . #15 dav | 15.06.2011 11:19 #16 Fagot | 16.06.2011 17:18 что-то новое. Но ничего, человек привыкает ко всему. #17 Рукало | 20.06.2012 16:11 Всего комментариев: 17



Для понимания этого и многих других вопросов лучше всего прочитать книгу Сатпрема «Шри Ауробиндо или Путешествие сознания». Данная книга дала мне ответы на ряд вопросов. В мире все гораздо сложнее. И выбор надо делать не из трех составляющих, а из гораздо больших. Даже еще не успел перевоплотиться из камня в бумагу приходиться уже приметьновое. Но ничего, человек привыкает ко всему. Да, мне тоже это интересно. Зачем было убирать комментарии, даже если они противоречат мнению автора блога? Не знаю, отвечает ли еще Изида на письма, но она оставляла этот ящик, если у кого будут вопросы alisakingslie@yandex.ru Скажите пожалуйста, а где делись коментарии от Изиды ?Хотела еще раз перечетать . А нет ли здесь соответствия с пресловутым треугольником Карпмана? WE, понравилось про шахматы? ) Видеопритча в тему =) попробовал найти себя будто я на Ладони,меня видно снизу вверх и сверху вниз со всех сторон напросвети ничего не скроешьВсегда Все меня Видновсе неловкости, несовершенства, какбэ косяки, все важности, пакостности, сморщенность и раздутость самомнительности, маленькие притаенные привычки, захватывающие карусельные мысли, гулящие и героические замыслы,порывы впечатляющего добра, падкость до неведомой высоты квантового скачка, глуповатый блеск отточенных ходов интеллектаВсе это Видно, помню я об этом или нет, Видно Всегда насквозь без утайки без остатка…и испытал неприличное удовольствие облегчения когда оставаясь при самом себе на Ладони от Ладони Ничего Не Скрыть неужели после квантового скачка еще остается большесть проблемности, нудность, ожидательность, необходимостьбыть иточить....наверное это авторский стиль от господи бога ещё можно вообразить что воображения нет. только чем? А если представить, что интеллект не внутри человека, а снаружи, общий такой интеллект. Тогда все в порядке будет: ты и камень и ножницы и бумага и еще много чего одновременно. Многомерность получается, голову можно сломать :) Камень, ножницы, бумага — раз, два, три! (эзотерические игры просветлённых)) Ради контактности приходится крутиться и контактировать с людьми в доступной в этот момент их жизни фазе и с понятной им в это время точки отсчета.Это очень большая и нудная проблема совершив личный скачок ждать остальных :)) и быть водой, и точить камень :)) ножницы и бумагу.Храни тебя Господь Бог, драгоценный уважаемый Лотос!